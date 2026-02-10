"וולף היה הצרה של הבולס, התקדמותו מתבהרת"

דני וולף ובן שרף לקחו הלילה (בין שני לשלישי) חלק בניצחון של ברוקלין, שגברה 115:123 על שיקגו בולס. הפורוורד והרכז ממשיכים ליצור לעצמם קרדיט ב-NBA ולהשתלב בנטס, שחגגו בפעם השנייה ברציפות אחרי שניצחו במשחק הקודם גם את וושינגטון וויזארדס.

וולף פתח בחמישייה וסיפק 25 דקות בהן עם 13 נקודות, 6 ריבאונדים, 2 אסיסטים, 2 חטיפות ו-3 חסימות, כשהוא קלע 5 מ-7 מהשדה ו-2 מ-2 מעבר לקשת, כל זאת עם איבוד אחד בלבד. שרף עלה מהספסל ושיחק בסך הכל 13 דקות, בהן הוא הצליח לרשום 3 נקודות, 3 אסיסטים וחטיפה אחת.

בארצות הברית פירגנו לוולף, ב’Sports Illustrated’ נרשם על האמריקאי-ישראלי: “הפורוורד הרב תכליתי היה גם הוא חלק גדול מהצרות של הבולס, כשהוא באמת התפוצץ ברבע הרביעי”. ב-ESPN החמיאו למהלך ספציפי: “הקבוצות החליפו נקודות לקראת הסוף, כאשר המשמעותית שבהן הייתה קליעה של וולף 3:33 דקות לסיום”.

דני וולף זורק שלשה (רויטרס)

“הצמיחה של וולף קלה יותר לזיהוי כשהדקות הגיעו”

כתב הקבוצה, סי ג’יי הולמס, ציין גם הוא: “ככל שדני וולף משחק יותר, כך ההתקדמות מתבהרת. הצמיחה שלו הפכה קלה יותר לזיהוי כשהדקות הגיעו. במהלך 37 משחקים, וולף קלע בממוצע 8.1 נקודות, וסיפק 4.6 ריבאונדים ו-2 אסיסטים, אבל כשהוא עובר את רף 20 הדקות, התפוקה נראית אחרת”.

המשחק הבא של ברוקלין, וולף ושרף יהיה כבר בלילה שבין רביעי לחמישי מול אינדיאנה, שחווה עונה לא טובה ונכון לרגע זה נמצאת במקום האחרון בקונפרנס המזרחי. נציגנו ב-NBA ינסו לעזור שוב לקבוצה שלהם, במטרה להשפיע עוד יותר מלילה ללילה.