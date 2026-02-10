"יש פה גברים. עברנו עוד מבחן, נשארו עוד 14"

אחרי הניצחון בגביע המדינה על בני ריינה, הפועל באר שבע הגיעה מוכנה למשחק העונה ועמדה בלחץ כמו קבוצה של אליפות. החבורה של רן קוז’וק הצליחה לנצח אמש (שני) את בית"ר ירושלים של ברק יצחקי, שמדורגת במקום השני, ובכך פתחה פער של ארבע נקודות ממנה. במקביל, באר שבע שמרה גם על פער של תשע נקודות ממכבי תל אביב, הצלע השלישית במאבק על התואר.

בבאר שבע חגגו את הניצחון כבר על הדשא והמשיכו בחדר ההלבשה. "יש פה גברים. עברנו עוד מבחן, נותרו עוד 14", אמרו בבירת הנגב, "אנחנו רואים בזה עוד שלוש נקודות שאספנו, לא נגרר להצהרות כי הכל עדיין פתוח ודברים ישתנו בדרך. אנחנו צריכים להיות צנועים ולבוא הכי מוכנים לאשדוד, זה משחק בסגנון אחר שגם אותו נצטרך לדעת איך לנצח".

השחקנים קיבלו מחמאות על משחק הקרבה, מחויבות ובעיקר על כך שהשיגו את התוצאה שכל כך היו צריכים. המאמן רן קוז’וק זכה לשבחים על ההכנה וניהול המשחק, ובצוות המקצועי החמיאו במיוחד ליואב קורקוס, שאחראי על המצבים הנייחים בהתקפה. שער הניצחון של אור בלוריאן הגיע מקרן שתורגלה כבר באימון המסכם ביום ראשון.

ברק יצחקי:"לא מצליחים לנצח אותם בתקופתי"

בקבוצה החמיאו לשחקנים, ובראשם אור בלוריאן, שהיה מהבולטים בהגנה וגם כבש שער ניצחון יקר. בלוריאן ממשיך להרשים בתקופה האחרונה, וכל זה קורה על רקע המעבר העתידי שלו לקנזס סיטי, שעוקבת מקרוב ובהתלהבות אחרי ההתקדמות שלו. גם לוקאס ונטורה, אליאל פרץ וקינגס קאנגווה קיבלו מחמאות. קאנגווה קיבל אישור נוסף להמריא לזמביה לבת זוגו שילדה אתמול, אבל תתקבל החלטה עם השחקן. בגלל הקושי באשדוד, במועדון יעדיפו שזה יקרה רק בין המשחקים מול אשדוד והפועל חיפה, כשיש פער של שמונה ימים ביניהם.

דילמה לגבי חיזוק נוסף, ומי יעזבו?

רן קוז’וק הפתיע גם בהרכב. חמודי כנעאן פתח בכנף שמאל, מהלך שלא רבים ציפו לו בטח אחרי הגול הנהדר של אמיר גאנח בגביע. ג’יבריל דיופ, שנפצע קלות במשחק הגביע מול ריינה, הועדף בסופו של דבר על פני מיגל ויטור. בבאר שבע הסבירו שהבחירה בדיופ נבעה משיקולי מהירות והתאמה לבית"ר ירושלים. יממה לפני סגירת חלון ההעברות של ינואר, בבאר שבע כבר רשמו שני חיזוקים. מוחמד אבו רומי חתם רשמית לשלוש וחצי שנים והוצג אתמול בטרנר, יחד עם הרכש ג’בון איסט. השניים צפויים להיכלל בסגל למשחק הקרוב מול מ.ס. אשדוד.

שחקני הפועל באר שבע לא יודעים את נפשם (רדאד ג'בארה)

בשעות הבוקר צפוי קוז’וק, יחד עם הנהלת המועדון, להכריע האם לצרף שחקן זר נוסף. מדובר בשחקן עם רגל שמאל, שמעוניין להגיע לבאר שבע בעסקת השאלה עם אופציית רכישה בסיום העונה. ההתלבטות נוגעת בעיקר לעמדה, כנף ימין, מחשש לחוסר איזון בסגל, לאור הצירוף של אבו רומי שגם הוא מיועד לשחק באגף הזה.

בעקבות ההחתמות, לפחות שחקן אחד צפוי לעזוב. איילון אלמוג יעבור בהשאלה למ.ס. אשדוד וצפוי להיות מוצג מחר, כשאת הופעת הבכורה שלו במדים החדשים הוא יעשה דווקא מול הפועל באר שבע במוצאי שבת. רועי לוי, שלא נכלל בסגל אמש והתאכזב, עשוי לבקש לצאת להשאלה גם כן. אלון תורג’מן, שנכנס אתמול כמחליף, עדיין מתלבט האם להישאר עד תום העונה או לעבור לאחת הקבוצות שמגלות בו עניין, ביניהן הפועל חיפה ומ.ס. אשדוד.