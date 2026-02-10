13 נק' מהחמישייה לוולף, 3 לשרף: ברוקלין ניצחה

לאט לאט בן שרף ודני וולף ממשיכים לקבע את שמם ב-NBA ואחרי שהפורוורד כבר תקופה ארוכה שחקן קבוע ברוטציה, גם הרכז נכנס לעניינים. השניים שיחקו הלילה (בין שני לשלישי) ועזרו לברוקלין לרשום ניצחון, כאשר הנטס כברו 115:123 על שיקגו בולס.

זה היה הניצחון השני ברציפות של הקבוצה מניו יורק, כאשר וולף אף פתח בחמישייה ורשם 25 דקות בהן תרם 13 נקודות, 6 ריבאונדים, 2 אסיסטים, 2 חטיפות ו-3 חסימות, כשהוא קלע 5 מ-7 מהשדה ו-2 מ-2 מעבר לקשת, כל זאת עם איבוד אחד בלבד.

בן שרף עלה מהספסל ושיחק בסך הכל 13 דקות, בהן הוא הצליח לרשום 3 נקודות, 3 אסיסטים וחטיפה אחת. הרכז רשם ערב קליעה לא טוב כל כך עם 1 מ-6 מהשדה, כשהוא לא זרק שלשה אחת וקלע 1 מ-2 מקו העונשין. בנוסף, הוא רשם שני איבודים.

דני וולף זורק שלשה (רויטרס)

הנטס הגיעו למאזן של 15 ניצחונות ו-37 הפסדים, והם במקום השלישי מהסוף במערב, משחק אחד מעל וושינגטון ושלושה מעל אינדיאנה. מנגד, שיקגו רשמה הפסד חמישי ברצף ונראה שדי זרקה את העונה עם הטריידים שעשתה ביום האחרון של החלון, כשהיא עם מאזן של 24 ניצחונות ו-30 הפסדים, לא במקום שמוביל לפליי-אין.