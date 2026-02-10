יום שלישי, 10.02.2026 שעה 06:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

הפועל באר שבע הציגה: ככה לוקחים אליפות

פודקאסט הדרומיים סיכם ניצחון במשחק העונה על בית"ר: המצטיינים, השינויים שעשה קוז'וק, התרגול על קרנות שהוביל לגול, ונטורה וקאנגווה. האזינו

|
החגיגות של שחקני הפועל באר שבע בסיום (מרטין גוטדאמק)
החגיגות של שחקני הפועל באר שבע בסיום (מרטין גוטדאמק)

אחרי הניצחון בגביע על ריינה, הפועל באר שבע הגיעה מוכנה למשחק העונה והצליחה לעמוד באתגר הגדול ולנצח את בית״ר ירושלים עם 1:2 בטרנר. החבורה של רן קוז’וק גברה אמש (שני) על זו של ברק יצחקי מהמקום השני ובכך הגדילה את הפער ממנה לארבע נקודות ושמרה על פער תשע נקודות ממכבי ת״א השלישית בצמרת הטבלה.

בשבת ב״ש תנסה להמשיך את המומנטום שמצפה לה מוקש גדול בדמות הדרבי הדרומי מול מועדון ספורט אשדוד. איציק כלפי ודובב גבאי בפרק חדש בפודקאסט הפועל ב״ש בערוץ הפודקאסטים של ONE מסכמים את משחק העונה מול הירושלמים.

על המצטיינים במשחק, השינויים שעשה רן קוז’וק בהרכב, התרגול באימון המסכם על קרנות משם הגיע שער הניצחון של בלוריאן, העוצמות שמביאים צמד הקשרים ונטורה את קאנגווה ומתי הזמבי ימריא למולדתו לחגוג את הפיכתו לאבא?

עוד בפרק: סגירת חלון ההעברות, איך מוחמד אבו רומי וג’בון איסט יתרמו לקבוצה, פרטים נוספים על השחקן הזר שבבאר שבע מתלבטים האם לצרף ביממה הקרובה וכל ההכנות לקראת המוקש נגד מועדון ספורט אשדוד במחזור הבא. האזנה נעימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */