מגן נוסף, אבו פרחי, נוי ובית"ר: מכבי ת"א נערכת

מכבי תל אביב חגגה אמש (שני) בבלומפילד עם 0:4 מוחץ על בני ריינה, במה שהיה משחק הביתי הראשון של המאמן רוני דיילה. הצהובים, שהציגו כדורגל התקפי לאורך 90 דקות, נראים כמי שעלו על דרך המלך, למרות פער תשע הנקודות מהפסגה. סייד אבו פרחי המשיך את השבוע הנפלא שעבר עליו תחת דיילה ורשם בשלושת המשחקים האלה 3 שערים ו-3 בישולים, אמיר סהיטי הלהיב את הקהל עם שער נוסף אחרי צמד בגביע מול יפו, רוי רביבו כבש משחק שני ברציפות ואפילו יונס מלדה הצטרף לחגיגה עם שערו הראשון העונה.

מכאן למכבי ת"א יש שבוע להתכונן למשחק מול בית"ר ירושלים באצטדיון טדי, שיהיה משחק מפתח בניסיונות של האלופה להישאר במאבק האליפות העונה, וזה בלי בכלל להתחיל להיכנס לכל העניין הרגשי והמטען שעוד קיים אחרי ה-6:2 בסיבוב הראשון תחת ז'רקו לאזטיץ'. בזמן קצר מאוד רוני דיילה הצליח לקבל יותר עידוד ואהבה מהקהל ממה שהסרבי קיבל במשך עונה וחצי והמומנטום נראה לגמרי בצד שלו, השאלה הגדולה כעת היא האם יצליח לחזור מירושלים עם שלוש נקודות.

גם אמש לאחר המשחק דיילה חזר על מה שאמר מהיום הראשון שלו בתפקיד, חיזוק, אם יהיה, יגיע בדמות מגן נוסף לרוטציה עם דגש על מישהו שיכול לשחק בצד שמאל. העמדות האחרות, כך טען גם אתמול, סגורות והוא לא צופה בהן שינויים. "אני חושב שאנחנו קצרים בעמדות של המגנים ואין יותר מדי זמן כדי להביא מישהו, אבל אני מאמין שאם נעשה משהו אז זה שם".

דיילה: ״היה חשוב לי לתת ביטחון לשחקנים״

על אבו פרחי אמר דיילה: "ראיתי אותו רק שבוע אחד, אבל מה שאני רואה זה כישרון גדול. משהו שאפשר לבנות עליו. יש לו גישה, מוסר עבודה, כוח, הוא טכני. עכשיו הוא פשוט חייב להיות קטלני וזה הצעד הבא שלו. אימנתי חלוצים טובים מאוד בעבר ואני רואה בו פוטנציאל גדול. הוא הולך להיות חשוב עבורנו העונה כי הוא צעיר, וכרגע לא הייתי מחליף אותו בשום דבר בגלל מה שהוא נותן לקבוצה".

דבר שבלט מול ריינה אפילו יותר ממשחקים קודמים היא חלוקת העבודה עם עוזרו, קני מילר, שנראה פעיל מאוד ולמעשה העביר את המחצית הראשונה כולה מהקווים בעוד הנורבגי ישב על הספסל, עד שהם החליפו ביניהם בחצי השני: "לפעמים אני מעדיף לשבת ולצפות, ולפעמים אני עולה לקווים. אנחנו חולקים באחריות, וקני מצוין בלדחוף את השחקנים, אני סבור שצריך מישהו כזה במצב שלנו".

על שיטת המשחק שלו מול ריינה אמר: "שיחקתי בשיטות שונות כמעט בכל מועדון, אבל זה לא עניין של מערך אלא של עקרונות. זה לא משנה אם זה 4-3-3 או חמישה בהגנה, העקרונות שלי ברורים כבר 20 שנה. היינו סביב הרחבה כל המחצית הראשונה, אבל אנחנו עדיין צריכים לייצר יותר מצבים גדולים ולשפר את התזמון בשליש האחרון".

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)

דיילה התייחס גם להחלטה להציב את איתמר נוי כקשר אחורי ("מספר 6"): "הצוות שהיה כאן לפניי, וגם הצוות שלי, הציע שהוא יתאים לתפקיד, ואני מסכים שהיה לו משחק טוב מאוד. אם אלו הפעמים הראשונות שלו בעמדה הזו כ-6 בודד, אז אני רואה לו עתיד גדול שם. יש לו גם מקום לשחק כ-8 ואני חושב שבעמדות האלה של הקישור יש לנו עומק אדיר, אל תשכחו שקרווין אנדרדה לא שותף הפעם ובן לדרמן לא היה בסגל והם גם יכולים לשחק בקישור שלנו".

על יונס מלדה, שקיבל ממנו הזדמנות וכבש שער ראשון העונה, וראשון מאז ה-10.2.24 (לפני שנתיים בדיוק) אמר המאמן: "אני לא יודע למה הוא לא שיחק בשנתיים האחרונות. זה קצת מפתיע אותי כי אני מכיר אותו מבלגיה, הוא שיחק בגנט ובמכלן ואני זוכר אותו ויודע מה הוא שווה. המשימה היא להוציא מהסגל הזה את המיטב וזה כולל גם את יונס". לסיכום הוסיף: "בסופו של יום, שלושת המשחקים האחרונים היו משחקים שכולם ציפו שננצח, עכשיו נראה אם נוכל לעשות את זה גם נגד הקבוצות הגדולות".

מליקה: "האליפות? הכל אפשרי"

מי שעמד בין הקורות ושמר על שער נקי הוא אופק מליקה, שסיכם את התחושות החדשות בקריית שלום: "יש אנרגיות חדשות ואווירה חדשה, הקבוצה ברוך השם נראית טוב. אני חושב שזה בעיקר שינוי אווירה שהביא יותר אנרגיות". השוער הצעיר לא שכח להחמיא לצוות הקודם: "נהניתי מאוד לעבוד עם ז'רקו (לאזטיץ') ודרגן (באיץ', מאמן השוערים), הם קודם כל אנשים מדהימים. אני שמח שרוני והצוות החדש סומכים עלי. מאבק על התואר? הכל אפשרי. יש עוד פלייאוף ומשחקים ראש בראש ורק צריך להמשיך בדרך הזאת".

שחקני מכבי תל אביב חוגגים עם אמיר סהיטי (חגי מיכאלי)

על מאמן השוערים החדש, דין קיילי, הפתיע מליקה בתשובתו: "זה מרגש מאוד. אבא שלי מעריץ שלו וידע מי הוא עוד לפני שהגיע. הדרישות שלו, הציפיות והדרך שבה הוא מעביר את האימון – זה פשוט כיף לעבוד איתו. יחד עם זאת, חשוב לי להגיד תודה לדרגן (מאמן השוערים הקודם), למדתי ממנו המון והשתפרתי מאוד בתקופה איתו".

למשחק מול בית"ר יחזרו הייטור שריצה עונש הרחקה בשל כרטיסים צהובים ומוחמד עלי קמארה ששב להתאמן עם הקבוצה אתמול. בכך, לדיילה יהיה סגל מלא לבחור ממנו למשחק הקרוב, לוקסוס שלא היה בקריית שלום כמה חודשים טובים. במכבי ת"א מאמינים כי התחרות באימונים בימים הבאים תהיה הטובה והחזקה ביותר שהם חוו העונה.