במכבי מרוצים: "כולם הרימו את האינטנסיביות"

מכבי תל אביב חזרה אתמול (שני) לראשות טבלת ליגת העל לאחר שהביסה את מכבי רעננה 89:106 במסגרת המחזור ה-16 של ליגת ווינר סל. במועדון היו מרוצים ממספר דברים, למעט ההגנה במחצית הראשונה. הצהובים כחולים יארחו ביום חמישי הקרוב את באיירן מינכן בהיכל מנורה מבטחים במסגרת המחזור ה-28 של היורוליג ויקוו להמשיך את רצף הניצחונות שלהם ולשפר את מצבם בטבלת הליגה הבכירה של היבשת הישנה.

בסביבת הקבוצה היו מרוצים מההגנה במחצית השנייה ואמרו: “כולם הרימו את האינטנסיביות במחצית השנייה”. נושא האינטנסיביות, כמו האגרסיביות, בולט יותר ויותר אצל הצהובים במשחקים האחרונים וגם אתמול המגמה נמשכה, כשנראה היה שקטש קיבל מספר בשורות מעודדות מכיוון שחקניו שהתחילו להיכנס לקצב כשקיבלו הזדמנות.

המשחק אתמול היה נדיר מבחינה מסוימת, כאשר רומן סורקין, גור לביא וג’יילן הורד חיברו נתונים שלא רואים בכל יום עם 16/16 ל-2 נקודות. בכלל הניצחון אתמול היה חשוב מאוד עבור הצהובים כחולים, שכן ההפסד של הפועל תל אביב במוצאי שבת סידר לצהובים הזדמנות לא רק לעלות למקום הראשון, אלא גם לפתוח פער של ניצחון. מה שאומר שבמפגש הבא מול היריבה העירונית יספיק לעודד קטש ניצחון בנקודה אחת ולא יהיה שום קשר להפרש – בהינתן שלא יפלו במשחקים אחרים כמובן.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

במועדון דיברו בעקבות כך על חשיבות הניצחון מול קבוצה עם לא מעט שחקנים מנוסים והבהירו: “יש משחקים שבסוף צריך לנצח ולעבור אותם ועשינו יותר מכך”. בסביבת הקבוצה היו מרוצים מהבכורה המחודשת של זאק הנקינס שסיים את המשחק עם 8 נקודות לצד 3 ריבאונדים, במה שהיה משחקו הראשון מאז שחזר מהפציעה ברגלו.

מי שיחמיץ תקופה ארוכה הוא טי ג’יי ליף, כאשר במועדון התבטאו לאחר הפציעה שלו כי זו הזדמנות עבור גור לביא: “מישהו היה צריך לעשות את הצעד קדימה וגור לקח את ההזדמנות בשתי ידיים והיה נהדר”. הפורוורד סיים את המשחק עם 23 נקודות ו-7 ריבאונדים, במה שהיה משחקו הטוב ביותר בליגה העונה.

מי שעוד זכו למחמאות היו וויל ריימן וג’ימי קלארק, שהמשיכו בכושר הנהדר. גם ג’ף דאוטין נכנס לשטף ההתקפי אתמול עם 11 נקודות ו-7 אסיסטים, ובכלל הקו האחורי של עודד קטש אתמול היה מאוד פורה כאשר מתוך 29 האסיסטים שהיו לקבוצה, 19 היו של שחקני הקו האחורי, 7 של דאוטין, 6 של תמיר בלאט, ו-4 של קלארק.