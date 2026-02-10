קיובן התאחד עם משקיעים כדי לרכוש את דאלאס

האם אנחנו בדרך לרעידת אדמה ספורטיבית ב-NBA? אחרי יותר משנתיים בה היה רק בעל מניות מינוריות בדאלאס מאבריקס, מארק קיובן רוצה להשיב את הקבוצה לידיו, כשהתאחד עם משקיעים על מנת לרכוש את המועדון, כך לפי דיווח של מארק שטיין.

שטיין, הנחשב לאחד הכתבים הבכירים בכל הקשור לליגת הכדורסל הטובה בעולם, דיווח כי קיובן, שאחראי על העניינים המקצועיים בקבוצה, פועל על מנת להשיב את השליטה לידיו, זאת כשלפני קצת יותר משנתיים מכר את המועדון תמורת 3.5 מיליארד דולר.

לפי שטיין, נציג הקרוב לחתנה של אדלסון, פטריק דומונט שמוביל בפועל את המועדון, אמר לו כי “המשפחה עדיין מתרגשת מהעתיד של הפרנצ’ייז והעידן החדש בהובלת קופר פלאג”. כזכור, פלאג נבחר בבחירה הראשונה בדראפט האחרון, כשהוא הפך במהרה לפנים החדשות של המאבריקס.