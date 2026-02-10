יום שלישי, 10.02.2026 שעה 00:45
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4524-4322ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3431-2723אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

חגיגה בצהוב: ויאריאל דרסה 1:4 את אספניול

הצוללת הצהובה שלטה במשחק והצליחה לתרגם לחגיגת שערים של: מיקאוטדזה (35'), סלינאס (עצמי, 41'), פפה (50') ומוליירו (55'). קבררה (88') רק צימק

|
שחקני ויאריאל בטירוף (IMAGO)
שחקני ויאריאל בטירוף (IMAGO)

משחק רווי שערים במסגרת המחזור ה-23 בליגה הספרדית, הסתיים הערב (שני) באצטדיון הלה סרמיקה כשוויאריאל הביסה 1:4 את אספניול, כאשר הפגינה דומיננטיות לאורך רובה המוחלט של ההתמודדות.

חניכיו של מרסלינו, אחת מהפתעות העונה בליגה המקומית, רצו להישאר חזק בתמונת הצמרת עם ניצחון על חשבון אספניול, שנלחמת בעצמה על מיקום שמוביל להתמודדות במפעלים האירופיים בעונה הבאה. אלא שהאורחת תיאלץ לחפש נקודות במקום אחר, הצוללת הצהובה באה חדה למשחק ובטווח של 20 דקות חרצה את גורל ההתמודדות.

ז’ורז’ מיקאוטדזה כבש ראשון בדקה ה-35, שער עצמי של חוסה סלינאס רגעים ספורים לפני המחצית הכפיל את היתרון, ניקולה פפה (50’) ואלברטו מוליירו (55’) חתמו את הבליץ’ ונתנו מרווח מספיק גדול להכרעת ההתמודדות הרבה לפני שריקת הסיום. גול של ליאונרדו קבררה בדקה ה-88 רק המתיק מעט את התבוסה של אספניול.

בזכות הניצחון, ויאריאל השוותה את מספר הנקודות לאתלטיקו מדריד מהמקום השלישי, ונראה שחלום ליגת האלופות חי וקיים עבורה. מהצד השני, הקטלונים ינסו להתאושש ולחזור לצבור נקודות במשחק הבית הבא נגד סלטה ויגו (שבת 15:00).

