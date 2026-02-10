חגיגה בצהוב: ויאריאל דרסה 1:4 את אספניול

משחק רווי שערים במסגרת המחזור ה-23 בליגה הספרדית, הסתיים הערב (שני) באצטדיון הלה סרמיקה כשוויאריאל הביסה 1:4 את אספניול, כאשר הפגינה דומיננטיות לאורך רובה המוחלט של ההתמודדות.

חניכיו של מרסלינו, אחת מהפתעות העונה בליגה המקומית, רצו להישאר חזק בתמונת הצמרת עם ניצחון על חשבון אספניול, שנלחמת בעצמה על מיקום שמוביל להתמודדות במפעלים האירופיים בעונה הבאה. אלא שהאורחת תיאלץ לחפש נקודות במקום אחר, הצוללת הצהובה באה חדה למשחק ובטווח של 20 דקות חרצה את גורל ההתמודדות.

ז’ורז’ מיקאוטדזה כבש ראשון בדקה ה-35, שער עצמי של חוסה סלינאס רגעים ספורים לפני המחצית הכפיל את היתרון, ניקולה פפה (50’) ואלברטו מוליירו (55’) חתמו את הבליץ’ ונתנו מרווח מספיק גדול להכרעת ההתמודדות הרבה לפני שריקת הסיום. גול של ליאונרדו קבררה בדקה ה-88 רק המתיק מעט את התבוסה של אספניול.

בזכות הניצחון, ויאריאל השוותה את מספר הנקודות לאתלטיקו מדריד מהמקום השלישי, ונראה שחלום ליגת האלופות חי וקיים עבורה. מהצד השני, הקטלונים ינסו להתאושש ולחזור לצבור נקודות במשחק הבית הבא נגד סלטה ויגו (שבת 15:00).