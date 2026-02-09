יום שלישי, 10.02.2026 שעה 00:26
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5121-5122הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4226-4722מכבי ת"א3
4125-4122הפועל ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1151-1622מכבי בני ריינה14

משחק העונה גילה לבית"ר ירושלים פער של עונה

פודקאסט בית״ר ירושלים סיכם את משחק העונה וההפסד המאכזב להפועל ב״ש: הפער התהומי, מה קורה לקבוצה נגד הדרומיים, ההופעה של עוזר ועוד. האזינו

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים מאוכזבים (רדאד ג'בארה)

בית"ר ירושלים פגשה הערב (שני) למשחק העונה באצטדיון טוטו טרנר, וסיימה בהפסד נוסף למוליכה מהדרום 2:1 והצמרת מתרחקת ל-4 נקודות מהמקום הראשון. גיא בן זיו, אושרי דודאי, וקובי מויאל מנסים להבין את הפער התהומי של החבורה של ברק יצחקי לזו של רן קוז'וך, מה קורה לירושלמים במפגשים נגד באר שבע. 

ההופעה המעודדת מאוד של יוני עוזר שערך הופעה מרשימה במשחק חוץ הכי קשה שיש לליגה להציע, שאלת ההשקעה של בית"ר בחלק ההתקפי של הקבוצה לעומת היריבות לצמרת, הקישור שהלך ונחלש במשחקים האחרונים, סוגיית ירין לוי והמעמד שלו אצל ברק יצחקי ואלמוג כהן, מה קרה להגנה במשחק וההופעה המוזרה של מורוזוב, מה קרה לירדן שועה, ומתי עומר אצילי צפוי לחזור לשחק?

https://youtu.be/UwbkhFxlKXI

עוד בפרק: הרגשת הפספוס במשחק אל מול ההופעה של ב"ש שלא הייתה בשיא כוחה, האם צפוי חיזוק בכנפיים, המגן החדש שעשוי להצטרף עד תום החלון, ההצהרה של ברק יצחקי על מאבק האליפות, שאלת ההרכב לקראת מכבי ת"א, והאם אנחנו בדרך לשינוי דרמטי בין הקורות?

