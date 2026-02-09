משחק העונה גילה לבית"ר ירושלים פער של עונה

בית"ר ירושלים פגשה הערב (שני) למשחק העונה באצטדיון טוטו טרנר, וסיימה בהפסד נוסף למוליכה מהדרום 2:1 והצמרת מתרחקת ל-4 נקודות מהמקום הראשון. גיא בן זיו, אושרי דודאי, וקובי מויאל מנסים להבין את הפער התהומי של החבורה של ברק יצחקי לזו של רן קוז'וך, מה קורה לירושלמים במפגשים נגד באר שבע.

ההופעה המעודדת מאוד של יוני עוזר שערך הופעה מרשימה במשחק חוץ הכי קשה שיש לליגה להציע, שאלת ההשקעה של בית"ר בחלק ההתקפי של הקבוצה לעומת היריבות לצמרת, הקישור שהלך ונחלש במשחקים האחרונים, סוגיית ירין לוי והמעמד שלו אצל ברק יצחקי ואלמוג כהן, מה קרה להגנה במשחק וההופעה המוזרה של מורוזוב, מה קרה לירדן שועה, ומתי עומר אצילי צפוי לחזור לשחק?

https://youtu.be/UwbkhFxlKXI

עוד בפרק: הרגשת הפספוס במשחק אל מול ההופעה של ב"ש שלא הייתה בשיא כוחה, האם צפוי חיזוק בכנפיים, המגן החדש שעשוי להצטרף עד תום החלון, ההצהרה של ברק יצחקי על מאבק האליפות, שאלת ההרכב לקראת מכבי ת"א, והאם אנחנו בדרך לשינוי דרמטי בין הקורות?