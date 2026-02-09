יום שני, 09.02.2026 שעה 23:13
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
4723-5022מכבי פ"ת1
3627-3422מכבי הרצליה2
3326-3322הפועל ר"ג3
3326-3222מ.ס קריית ים4
3334-3522הפועל כפר שלם5
3227-2722הפועל כפ"ס6
3124-2922הפועל ראשל"צ7
2926-2822מ.ס כפר קאסם8
2928-2322בני יהודה9
2628-2422הפועל עכו10
2631-2622עירוני מודיעין11
2630-2222הפועל רעננה12
2537-2522הפועל עפולה13
2228-2422הפועל חדרה14
2240-3122מכבי יפו15
2033-2522הפועל נוף הגליל16

"נקודה מול מוליכת הטבלה זה כמו ניצחון"

ברוך אחרי התיקו של יפו עם פ"ת: "יוצאים מעודדים כי הרווחנו קבוצה לוחמת". על אנטוניץ': "באימון אחד אפשר לראות מנהיגות". במכבי פ"ת לקחו את הזמן

|
איציק ברוך (שחר גרוס)
איציק ברוך (שחר גרוס)

מוליכת הליגה הלאומית מכבי פתח תקווה סיימה הערב (שני) בתיקו מאופס עם מכבי יפו. מאמן מכבי פתח תקווה, נועם שוהם, לא הגיע לעמדת הראיונות גם לאחר קרוב לחצי שעה מסיום המשחק.

מי שכן הגיע הוא מאמן יפו, איציק ברוך: "הייתי קונה נקודה לפני המשחק. ממוצע הספיגות שלנו מראה הכול ונקודה מול מוליכת הטבלה במצב שלנו זו נקודה שהיא כמו ניצחון”.

“יכולנו אולי להשיג יותר. הקבוצה קצת לחוצה, במקום ה-15 ועם תוצאות לא טובות. כל זה הוא מרכיב של חוסר ביטחון ומדקה ה-80 התפללנו לתיקו. יכולנו לגנוב את הגול, אולי מאיזשהו פנדל, אבל בסה"כ אנחנו מרוצים", הוסיף.

מכבי פ"ת ומכבי יפו (שחר גרוס)מכבי פ"ת ומכבי יפו (שחר גרוס)

על צירופו של גוראן אנטוניץ' שערך בכורה: "הוא עשה איתנו אימון אחד ובאימון אחד אפשר היה לראות את המנהיגות שלו. הוא לא מפסיק לכוון את הצעירים ויש פה מספיק צעירים. הוא תוספת כוח ממש טובה ובוא נראה בהמשך".

בנוגע לסיכויי ההישארות הרחיב ברוך: "דיברתי עם השחקנים אתמול באסיפה על עניין המומנטום. אמרתי להם שניצחנו את המשחק הקודם בליגה ואנחנו רוצים לפתוח במומנטום. מומנטום הוא רצף של תוצאות טובות בו אתה צובר נקודות וגם נקודה נחשבת כצבירת נקודות”. לסיכום אמר המאמן “אנחנו יוצאים מעודדים: מעבר לנקודה שהיא הכי חשובה, הרווחנו קבוצה לוחמת שהוכיחה שהיא יכולה לעשות את זה גם במשחקים הבאים".

