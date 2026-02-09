שחקני הפועל חיפה ביקרו אוהד צעיר שהותקף

מועדון הפועל חיפה בכדורסל הוציא היום (שני) הודעה על תקיפת אוהד צעיר של הקבוצה, ילד בן 14, שפונה לבית החולים בעקבות התקיפה. לטענת אנשי המועדון, התקיפה היא על רקע היותו אוהד הפועל חיפה והתוקפים חשודים כאוהדי מכבי חיפה.

שחקני הקבוצה: אקסבייר ג'ונסון, עידו רומי והקפטן, דניאל רוזנבאום, ביקרו את הילד והעניקו לו חולצה של המועדון. השחקנים חיזקו את הילד ועודדו אותו. לפי העדות, התוקפים זוהו על ידי המותקף והם מוכרים למשטרה.

הודעת המועדון

“הבוקר נחשפנו כולנו לעוד אירוע אלימות מכוער כאשר חבורת אוהדים החשודה כאוהדי מכבי חיפה, תקפו באלימות ברוטלית ומזעזעת, את אוהד הקבוצה, ילד בן 14 בלבד, שפונה לבית חולים לקבלת טיפול רפואי. אסור לנו לשתוק אל מול אלימות נוראית שכזו.

“כולנו חייבים להתאחד, ולהוות קול ברור - עד כאן! בכוחם של המועדונים והשחקנים להשפיע ולחנך ואנחנו מתכוונים לפעול כך מהצד שלנו. אנחנו קוראים למשטרה למצות את הדין עם התוקפים, שזהותם ידועה להם. הערב ביקרו שחקני הפועל חיפה את האוהד ובני משפחתו, במטרה להגיד באופן ברור וחד - אתה לא לבד! כשאחד נפגע מאלימות, כולנו נפגעים. אנחנו נמשיך ללוות את המשפחה ואת האוהד, ואנחנו שולחים חיזוקים וחיבוקים לו ולבני משפחתו”.