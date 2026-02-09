מחליף לווילר? אד קרוסוול במגעים עם העמק

לאחר שביום נודע שארון ווילר נפצע באימון הפועל העמק ושבקבוצה מחפשים מחליף, ל-ONE נודע לראושנה היום (שני) שהקבוצה במגעים עם הפורוורד אד קרוסוול.

קרוסוול (26, 2.02) משחק העונה בנאפולי ומעמיד בשורותיה ממוצעים של 9.8 נקודות, 4.8 ריבאונדים, 0.8 חטיפות ו-0.8 חסימות למשחק. הוא בוגר מכללות לה סאל ופרובידנס ושיחק בעבר גם בפרנקפורט הגרמנית ונבזיס הליטאית.

מדובר בשחקן שמבלה בעיקר מתחת לסלים, אך לא מרבה לאיים מבחוץ. העונה בנאפולי זרק שתי שלשות בלבד בכל 17 המשחקים בהם שיחק, אך מתחת לסלים הוא נחשב יעיל מאוד.