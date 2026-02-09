חזית עם ארבלואה? המסר המסתורי של סבאיוס

"אין לנו הרבה חברים כאן, נאמנות היא דבר יקר", זהו הטקסט שדני סבאיוס פרסם ברשתות החברתיות. הוא יודע היטב את עומק המסר. אך הטקסט, יחד עם ההקשר שבו פורסם, חושף את המניע שמאחוריו. הוא מגיע יום אחרי שלא קיבל דקות משחק במסטאייה, ואחרי שחורחה ססטרו חזר לשחק לפניו. צירוף מקרים או סיבתיות, אלו העובדות. המרכיבים לפוסט עם מינון גבוה של מסתורין. התמונה מלווה בלב לבן ובסמל שנראה כסמל לעבודה. מעט מילים, אבל כאלה שמספיקות כדי להצית שיח.

25%

סבאיוס שיחק העונה רק 25% מהדקות האפשריות. התפקיד שלו, מעבר להיותו משני, הוא כמעט שלישוני. הוא רשם 785 דקות מתוך 3,150 אפשריות. הוא הקשר עם הכי מעט דקות משחק בסגל, בפער משמעותי מהמקום השני ברשימה, קמאבינגה, עם 1,361 דקות. המצב הזה החל עוד בתקופתו של צ'אבי אלונסו, וכעת הוא נמשך תחת ארבלואה. ואולי אף מחמיר, משום שססטרו עוקף אותו בצד ימין. הקשר של קאסטיייה, יהלום לא מלוטש.

הסטורי של סבאיוס (אינסטגרם)

עוקף, ועוד פעם עוקף

ולפי מה שנראה, מדובר בהימור אישי לא קטן של ארבלואה: הוא כבר העדיף את ססטרו על פני סבאיוס שלוש פעמים. הפעם הראשונה הייתה מול אלבסטה: בהרכב הפותח, בעקבות מחסור בשחקני מפתח, טשואמני ובלינגהאם נשארו במדריד. וזה לא נגמר שם. בדקה ה-86, כשהתוצאה עמדה על 2:2, בוצע חילוף, אבל מי שנכנס היה מנואל אנחל. סבאיוס לא שיחק. אותו הדבר קרה בליסבון, שם ססטרו נכנס בדקה ה-89 במקום גולר כשהתוצאה הייתה 3:2, וגם אתמול במסטאייה, בדקה ה-92.

סבאיוס מבין את עומק המסר. אבל הפוסט משקף מציאות: "יש לנו מעט חברים כאן, נאמנות היא דבר שקשה למצוא". זה שם. מלווה בלב לבן ובסמל שנראה כסמל לעבודה. סביב יום החופש של הקבוצה שורר מסתורין: מחר חוזרים לאימונים, כהכנה למשחק בשבת הקרובה מול ריאל סוסיאדד, בשעה 22:00, במסגרת הליגה. סבאיוס יהיה בסגל, נותר לראות אם גם יהיה על הדשא.