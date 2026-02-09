אוהדי בית"ר הסתננו ליציעי הפועל ב"ש בטרנר

הפועל באר שבע ובית”ר ירושלים עלו הערב (שני) על הדשא למשחק העונה בליגת העל. אלא שבעוד שטרנר היה אמור להיות צבוע באדום, שכן הקבוצה מהבירה נענשה באיסור הבאת קהל חוץ, אוהדי הקבוצה הצליחו להסתנן אל היציעים בטרנר.

ההיערכות לכך תוכננה מספר ימים קודם לכן, כשהיא אף פורסמה ב-ONE, כשבאחת מקבוצות הוואטסאפ אף העבירו תדרוכים לאותם אוהדים בצהוב-שחור, כולל “כללי התנהגות” והוראות לעברם.

בהודעה נכתב: “דגשים חשובים לחברי הקבוצה: לא מוציאים שום הודעה מהקבוצה – אין הפצה, אין צילומים, אין העברות. לא מחפשים חיכוכים – לא ריבים, לא פרובוקציות, לא בלגן עם אוהדי ב”ש. לפי הנחיות והמצב בשטח – לא מעודדים במחצית הראשונה, אלא אם רואים שזה אפשרי ובטוח, כדי למנוע הסתבכות עם המשטרה.

ההודעה בקבוצה של אוהדי בית"ר ירושלים (צילום מסך)

אוהדי בית"ר ירושלים באצטדיון טרנר (מרטין גוטדאמק)

“כניסה ליציע – להגיע אחרי פתיחת השערים ובשעות העומס, לרוב סביב שעה אחרי פתיחת השערים. לבוש – בלי צהוב. צבע ניטרלי בלבד. חשוב מאוד – תהיו מוכנים עם מספר לקוח או תעודת זהות של הקונה, למקרה שיבקשו לבדוק היסטוריית רכישה – תדעו מה לענות. באים חכמים, רגועים, ושומרים אחד על השני. יאללה בית”ר”.