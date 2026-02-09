יום שני, 09.02.2026 שעה 18:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

סהיטי בהרכב מכבי ת"א, אסאנטה ושלמה בהגנה

פורסם ה-11 של דיילה למפגש נגד הצפוניים בבלומפילד ב-20:00: אבו פרחי, וארלה ישתפו פעולה בהתקפה, פרץ, איתמר נוי ושחר יעלו בקישור. בליץ' בספסל

|
טייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)
טייריס אסאנטה (רדאד ג'בארה)

המחזור ה-22 של ליגת העל יימשך היום (שני, 20:00), כשמכבי תל אביב תארח את מכבי בני ריינה. החבורה של רוני דיילה רוצה להמשיך לנצח ולכבוש, כשמאז הגעת המאמן הנורווגי היא עומדת על תשעה שערים בשני משחקים, מנגד הקבוצה מהמגזר נמצאת במרחק 9 נקודות מחוף מבטחים ותשמח להתחיל במסע הישארות פנומנלי דווקא בבלומפילד.

הרכב מכבי ת”א: אופק מליקה, נועם בן הרוש, טייריס אסאנטה, רז שלמה, רוי רביבו, איתמר נוי, דור פרץ, עידו שחר, אמיר סהיטי, הליו וארלה וסייד אבו פרחי.

רוני דיילה (רדאד גרוני דיילה (רדאד ג'בארה)

הצהובים מסתכלים על הצמרת הגבוהה, כשהמרחק בינם לבין הפועל באר שבע המוליכה הוא 9 נקודות, וכידוע יש עוד 3 משחקים בין הקבוצות, ככה שאין להם יותר מקום לאיבודי נקודות אם הם עוד מאמינים שקיים סיכוי לאליפות ורוצים שההכרעה תהיה תלויה בהם. בנוסף, זהו המשחק הביתי הראשון של דיילה כמאמן מכבי והוא ירצה לפתוח את דרכו עם הקהל הצהוב ברגל ימין.

מן העבר השני, החבורה של אדהם הדיה מגיעה למשחק אחרי צמד הפסדים להפועל ב”ש, אחד בליגה ואחד בגביע, שהגיעו דווקא אחרי ניצחון 0:1 חשוב על הפועל חיפה בסמי עופר. האורחת גם כן מסתכלת למעלה, כשהיא רואה את הקבוצה מהכרמל יחד עם הפועל ירושלים ועירוני קריית שמונה במרחק 9 נקודות ממנה, כשיש עוד חמישה משחקים עד הפלייאוף, חלום ההישארות בליגה עדיין קיים.

דיילה: ״צריכים להיות סבלניים מול ריינה״

במשחק בין הקבוצות בסיבוב הראשון מכבי ת”א יצאה עם ידה על העליונה, כשניצחה 0:2 מצמד פנדלים של עידו שחר ואלעד מדמון. בעונה שעברה ריינה הייתה הכבשה השחורה של הצהובים, כשמתוך 3 מפגשים פעמיים יצאה עם הניצחון, כולל הדחה משמינית גמר הגביע עם שער של אזקיאל גנטי בתוספת הזמן.

