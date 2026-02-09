מפתיע: הנתון בו ירדן שועה שני בעולם רק למסי

כבוד גדול לכדורגל הישראלי: נתון בינלאומי חדש מציב את ירדן שועה בצמרת העולמית בכל הקשור למשחק תחת לחץ גבוה. לפי דירוג CIES שפורסם, שועה מדורג במקום השני בעולם במדד המסירות המסוכנות ביותר שמתבצעות תחת לחץ, מתוך 47 הליגות הבכירות ברחבי הגלובוס.

המדד בוחן את מספר המסירות שמצליחות לייצר איום ממשי גם כשהשחקן נתון ללחץ אינטנסיבי של היריב, ומנרמל זאת ל-30 דקות של החזקת כדור. מדובר למעשה ביכולת "לפצח בונקרים", לזהות שטחים צפופים ולייצר יתרון התקפי למרות תנאים קשים במיוחד. בראש הרשימה נמצא ליאו מסי עם ממוצע של 5.10 מסירות מסוכנות ל-30 דקות, ואחריו שועה עם 3.58, נתון שמציב אותו בשורה אחת עם שחקנים מובילים באירופה.

במקום השני לצד שועה מדורג גם אדנאן אביד הבלגי, בעוד בהמשך הרשימה מופיעים שמות מוכרים מכדורגל אירופי ובינלאומי. בין היתר ניתן למצוא שחקנים משוודיה, סרביה, טורקיה, ארגנטינה וישראל, מה שמדגיש את הפיזור הרחב של הליגות שמהן מגיעים המצטיינים במדד הזה.

גם דן ביטון בעשירייה

גם נציג ישראלי נוסף נכנס לעשירייה הראשונה: דן ביטון, שדורג במקום התשיעי עם ממוצע של 3.25 מסירות מסוכנות תחת לחץ לכל 30 דקות. מיד אחריו, במקום העשירי, נמצא לוקאס אסאדי עם נתון זהה, מה שמחזק עוד יותר את הנוכחות של שחקנים מהליגות שאינן נחשבות לטופ האירופי הקלאסי.

דן ביטון (חג'אג' רחאל)

נקודה מעניינת שעולה מהדירוג היא העובדה שאין אף שחקן מחמש הליגות הבכירות באירופה שנכנס לעשירייה הראשונה. ייתכן שהדבר קשור לאופי המשחק והלחץ בליגות השונות, כאשר דווקא במסגרות אחרות נדרשים שחקנים להתמודד עם צפיפות ולחץ גבוה בצורה תדירה יותר.

בסופו של דבר, הנתון הזה מציב את שועה באור מחמיא במיוחד וממחיש את היכולת שלו לקבל החלטות חכמות גם כשאין לו זמן או מרחב. עבור הכדורגל הישראלי, זו עוד הוכחה לכך ששחקנים מקומיים יכולים להתחרות בסטנדרטים הגבוהים ביותר, גם במדדים מתקדמים שנבחנים בקנה מידה עולמי.