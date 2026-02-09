"המדליות במילאנו נשברות דקות אחרי הענקתן"

החלום של כל ספורטאי שמגיע לאולימפיאדת חורף הוא רגע אחד ברור, מדליה על הצוואר, תמונה לנצח. אבל במילאנו קורטינה 2026 יש זווית מפתיעה לסיפור הזה, לא בגלל היריבים או הלחץ, אלא בגלל המדליות עצמן, שממשיכות להישבר בזמן חגיגות הזכייה.

באולימפיאדת החורף אין פרסי כסף, והמאבק הוא על יוקרה, דגל, וגאווה לאומית, בתוך 116 תחרויות שירכיבו את המשחקים במילאנו קורטינה. לכן עבור רבים, עמידה על הפודיום היא הישג של פעם בחיים, והמדליה נתפסת כפריט שאין לו מחיר, משהו שאמור להישאר שלם ולהישמר לכל החיים.

אלא שאולימפיאדת פאריס 2024 בקיץ כבר יצרה כותרות סביב איכות המדליות, ובאיטליה נראה שהבעיה חוזרת, הפעם בצורה אפילו יותר מביכה, כשהמדליות במילאנו קורטינה נשברות ומתפרקות דקות ספורות אחרי טקסי הענקת הפרסים.

מדליה שנשברה באיטליה (פרטי)

"אל תקפצו איתן": תקלה שהפכה לטרנד מביך

לפי ESPN, כמה ספורטאים כבר נתקלו בתקלות שחוזרות על עצמן, ככל הנראה סביב הסוגרים שמחברים בין המדליה לסרט שעל הצוואר. בריזי ג'ונסון, שזכתה בזהב עבור ארצות הברית בירידה המהירה בסקי אלפיני, סיפרה שהמדליה נפלה ממנה זמן קצר אחרי שקיבלה אותה, והזהירה אחרים: "אל תקפצו איתן. קפצתי מרוב התרגשות, וזה נשבר... זה לא שבור בטירוף, אבל קצת שבור".

ג'ונסון חזרה על החוויה גם מול כתבים, כשהיא מציגה ביד אחת מדליה סדוקה ושבורה ובמקביל הסרט נשאר על הצוואר, ואמרה: "זה כבד, זה שבור. זה לוק". היא הוסיפה: "קפצתי למעלה ולמטה מהתרגשות, ואז זה פשוט נפל".

גם לגרמני יוסטוס שטרלו קרה משהו דומה, כאשר מדליית הארד שבה זכה בביאתלון נמצאה על הרצפה בזמן חגיגות עם חבריו בנבחרת. בנוסף, צוין שגם המחליקה האמנותית האמריקאית אליסה ליו הציגה זהב שבור שבו זכתה במסגרת התחרות הקבוצתית.

יוסטוס שטרלו עם המדליה (IMAGO)

ביום שני הודיעו מארגני המשחקים כי פתחו בחקירה בעקבות שורת התקריות, וטענו שהם מנסים להבין מה בדיוק מקור הבעיה. אנדראה פרנצ'יסי, מנהל התפעול הראשי של המשחקים, אמר במסיבת עיתונאים: "אנחנו מודעים לחלוטין למצב ואתם ראיתם את התמונות. אנחנו בודקים מה בדיוק הבעיה".

פרנצ'יסי הדגיש שהנושא זוכה להתייחסות מלאה מצד הוועדה המארגנת: "אנחנו נקדיש תשומת לב מקסימלית למדליות... כדי שהכל יהיה מושלם כי זה אחד הדברים הכי חשובים עבור הספורטאים". הוא הסביר שהמדליה היא חלום, ולכן ברגע שמעניקים אותה צריך שהכול יהיה "מושלם לחלוטין".

בתוך שורת המקרים, גם שבדיה נכנסה לתמונה: מדליית הכסף של אבא אנדרסון מהסקיאתלון לנשים נפגעה בצורה דומה. לפי הציטוט שיוחס לה בשידור השבדי SVT: "המדליה נפלה בשלג ונשברה לשניים". אנדרסון הוסיפה: "עכשיו אני מקווה שלמארגנים יש 'תוכנית ב'" למדליות שבורות".

בסיכומו של דבר, אפילו אם מדובר בבעיה שלא משנה את התוצאות ולא הופכת את הזוכים לפחות זוכים, היא כן פוגעת ברגע שאמור להיות הכי נקי ומושלם שיש, בדיוק זה שהספורטאים עובדים בשבילו שנים. במילאנו קורטינה 2026 נראה שכרגע, החגיגה עדיין שם, אבל הסוגרים פשוט לא עומדים בקצב.