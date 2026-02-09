כנעאן ואליאסי ב-11 בב"ש, טבארש ויונה בבית"ר

אחד הקרבות הלוהטים של הכדורגל הישראלי העונה מתקרב. הערב (שני) ב-20:30, הפועל באר שבע המוליכה תארח את בית”ר ירושלים השנייה, למאבק רותח בטרנר שיכול לקחת את מרוץ האליפות לכאן או לכאן. ניצחון אדום יגדיל עבורם את הפער בפסגה, ניצחון ירושלמי יעלה את הקבוצה מהבירה למקום הראשון.

הרכב הפועל ב”ש: ניב אליאסי, גיא מזרחי, אור בלוריאן, ג’יבריל דיופ, הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה, אליאל פרץ, דן ביטון, חמודי כנעאן, ואיגור זלאטנוביץ'.

הרכב בית”ר ירושלים: יהונתן עוזר, גרגורי מורוזוב, בריאן קראבלי, לוקה גדראני, ירדן כהן, אילסון טבארש, בוריס אינו, עדי יונה, ירדן שועה, טימוטי מוזי, ג’ונבוסקו קאלו.

רן קוז'וק וברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

איך כל צד מגיע למשחק?

החבורה של רן קוז’וק מגיעה למשחק במומנטום לא רע בכלל, כשהיא הצליחה לשים מאחוריה את התקופה הרעה שגרמה לה לאבד את הפסגה, לאחר שרשמה שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות והעפילה לחצי גמר גביע המדינה. הופעל ב”ש יודעת שתוצאה חיובית היום היא בגדר חובה, שכן הפסד, מלבד העובדה שיוריד אותה למקום השני, עלול להשכיח את התקופה והיכולת הטובה שהיא מפגינה לאחרונה.

מהצד השני, הקבוצה מהבירה מגיעה עם חתיכת קוף על הגב, כשהיא לא השכילה לנצח את יריבתה בטרנר כבר 7 שנים, מאז 2019. אם לא דיי בזאת, יצחקי וחניכיו נמצאים בסוג של משבר, כשלאחר שתי תוצאות התיקו בליגה שגרמו להם לאבד את הפסגה, הם גם רשמו הפסד 2:1 מפתיע בגביע לבני יהודה מהליגה הלאומית והודחו מהמפעל כבר בשלב רבע הגמר. הירושלמים יודעים שאסור להם לתת לב”ש לברוח להם במרוץ האליפות.