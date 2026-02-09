יום שני, 09.02.2026 שעה 15:30
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

"אמרתי לאלמוג כהן - ככה לא מתייחסים לשחקן"

אריאל מנדי שנזרק מבית"ר ירושלים פותח הכל בראיון: האפשרות שימשיך בישראל, היחסים עם יצחקי, כהן ("היו הבטחות ומילים שלא כובדו"), הפציעה והעתיד

|
אריאל מנדי (רדאד ג'בארה)
אריאל מנדי (רדאד ג'בארה)

אחרי שבית”ר ירושלים הודיעה לו לחפש קבוצה, אריאל מנדי פותח את הלב בראיון כן וגלוי ומספר על התחושות הקשות שליוו אותו בתקופה האחרונה במועדון. המגן מדבר על אובדן האמון מצד הצוות המקצועי, על התחושה שלא היה רצוי לאחר שחזר מפציעה, ועל הדרך המפתיעה והלא מכבדת שבה נמסר לו כי עליו לעזוב.

בין אכזבה להבנה שכך נראה לעיתים הכדורגל, מנדי מתייחס גם למערכת היחסים עם ברק יצחקי ואלמוג כהן, לאי קבלת הזדמנות אמיתית על המגרש, ולתקווה להמשיך את הקריירה בפרויקט חדש, אולי בישראל, אחרי פרק קצר אך טעון בצהוב-שחור.

למה לא הצלחת לזכות באמון מהמאמן ברק יצחקי?
”למען האמת אני לא יודע, אבל מאז שחזרתי מהפציעות לא הרגשתי שמייחסים לי חשיבות כחלק מהקבוצה, ביחס ליכולת שלי”.

האם גרמו לך להרגיש לא רצוי בבית״ר ירושלים?
”אחרי הפציעה כן, לא הרגשתי שמייחסים לי חשיבות”.

אריאל מנדי (רדאד ג'בארה)

איך הודיעו לך שאתה צריך לעזוב?
”הייתי מופתע. זה היה אתמול, התקשרו אליי כדי להגיד לי שאני צריך לעזוב את המועדון בלי סיבה, ככה סתם. אלמוג קרא לי למשרד שלו והודיע לי שאני צריך לעזוב את המועדון ושהם חייבים לצרף זר נוסף, ולכן צריך לפנות מקום. הוא אמר לי שאני צריך למצוא פתרון, בזמן ששוק ההעברות באירופה כבר סגור והכל נעול. אמרתי לו שזה לא מכבד, שזה לא מקצועי. ככה לא מתייחסים לשחקן. אי אפשר לחכות יומיים אחרי סגירת חלון ההעברות ואז להגיד לשחקן שימצא פתרון ויעזוב”.

“הרגשתי טוב בישראל, יכולתי לתרום עוד לבית”ר”

האם אתה מתכנן להמשיך לשחק בישראל?
“הרגשתי טוב במדינה הזאת, והרגשתי שהאנשים קיבלו אותי יפה. בשבילי זה מקום שבו הרגשתי טוב. לגבי ההמשך נראה, ואני באמת מקווה שאלוהים הטוב ימצא לי פרויקט טוב מאוד”.

האם הרגשת שלא קיבלת הזדמנות אמיתית?
“זה לא שלא הרגשתי, אלא שזו האמת, לא באמת קיבלתי הזדמנות אחרי הפציעה. אבל ככה זה בכדורגל, לכל אחד יש את הראייה שלו. אני מכבד את זה, אבל אני יודע שיכולתי לתרום הרבה יותר למועדון הזה”.

אריאל מנדי (חגי מיכאלי)אריאל מנדי (חגי מיכאלי)

איך הייתה מערכת היחסים שלך עם המאמן ברק יצחקי?
”הקשר שלי עם המאמן היה טוב, כי אני מכבד את מי שמאמן ואת מי שמקבל את ההחלטות. לא היה לי הרבה מה להגיד לו, הדבר הכי נכון היה להוכיח את עצמי על המגרש”.

“יש מילים שלא כובדו”

איך הייתה מערכת היחסים שלך עם המנהל המקצועי אלמוג כהן?
“גם עם אלמוג, לפני ההגעה שלי דיברנו בטלפון עם הסוכן שלי בשיחת פייסטיים. אמרנו דברים אחד לשני, הבטחנו הבטחות, אבל אני חושב שיש מילים שלא כובדו. ככה זה, צריך לקחת את הדברים החיוביים ולהמשיך הלאה בחיים”.

אלמוג כהן (אורן בן חקון)אלמוג כהן (אורן בן חקון)

האם היו לך יחסים טובים עם השחקנים?
“כלפי החברים לקבוצה תמיד הייתי כן ומקצועי עם כולם. אף פעם לא הראיתי פנים אחרות ולא חוסר כבוד לאף אחד, ויש לי קשרים טובים עם כולם. עכשיו אני מאחל למועדון את הכי טוב שאפשר, ואני מקווה שהאוהדים יחוו שנה יפה שבסופה אליפות. זו הסיבה שבאתי לכאן, כי ידעתי שהמועדון הזה ראוי לכך, ושהתמיכה בו היא באותה רמה”.

