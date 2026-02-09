יום שני, 09.02.2026 שעה 15:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

כץ: אני מקווה שבעונה הבאה יהיו בעלים חדשים

בעלי הפועל חיפה התבדח בתוכנית "שיחת היום": "אנשים עומדים בתור לקנות את המועדון". וגם: הדאגה מירידת ליגה וכמה שחקני רכש עוד עשויים להגיע

|
שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (שחר גרוס)
שחקני הפועל חיפה מאוכזבים (שחר גרוס)

סאגת ג’בון איסט הגיעה סוף סוף לסיומה עם המעבר המיידי של החלוץ מהפועל חיפה להפועל באר שבע, ולא בסוף העונה. כעת האדומים מהכרמל יצטרכו להסתדר בלי אחד השחקנים המובילים שלהם, אך יחד עם זאת יש גם חדשות טובות, לירן רוטמן חתם במועדון עד סוף העונה לאחר שסיים את דרכו בהפועל תל אביב. הבעלים יואב כץ דיבר על העונה של הפועל חיפה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

יואב כמה אתה מודאג הבוקר הזה ממצב הקבוצה? כרגע אתם במצב של ירידת ליגה.
”בהחלט שאני מודאג, אבל אני בטוח שנתגבר על זה”.

למה אתה כל כך אופטימי?
”אני חושב שאנחנו עשינו חילופים בצוות המקצועי והבאנו די הרבה שחקנים חדשים. אני בטוח שנתגבר על המצב שאנחנו נמצאים בו”.

יואב כץ, מודאג מהמצב (עמרי שטיין)יואב כץ, מודאג מהמצב (עמרי שטיין)

אתם מחכים לדור חוגי?
”אני לא רוצה להיכנס לשמות של זה או אחר. אבל אני אופטימי לגבי העתיד”.

כמה שחקנים עוד אתה רוצה לצרף?
”אני חושב שלפחות עוד 2-3”.

יש לך עוד הרבה החתמות לעשות.
”2-3 זה הרבה בחלון ההעברות. כבר צירפנו 4, אני מקווה עוד 2-3”.

אתה עושה את כל זה כי יש לך חשש לירידת ליגה ואתה עושה הכל שזה לא יקרה במשמרת שלך?
”נכון, המשמרת שלי בינתיים זאת המשמרת הכי ארוכה. אני בטוח שהקבוצה תישאר”.

דור חוגי, יחזור לכרמל? (חגי מיכאלי)דור חוגי, יחזור לכרמל? (חגי מיכאלי)

“היינו במצב הזה בעבר, קשה לשלוט בהכל בשלט רחוק”

התחרות שלכם כרגע היא עם הפועל ירושלים, ק”ש, טבריה ואשדוד.
”יש חמש קבוצות שדבוקות אחת עם השנייה, היינו במצב הזה בעבר”.

כמה קשה לך העובדה שאתה לא בארץ והכל בשלט רחוק?
”מאוד קשה”.

יאמר לזכותך שלמרות גילך יש לך דרייב ותשוקה, אתה עדיין חזק בכל העניינים האלו.
”אני מקווה שמה שאתה אומר נכון”.

לירן רוטמן, רכש נוסף להפועל חיפה (רדאד גלירן רוטמן, רכש נוסף להפועל חיפה (רדאד ג'בארה)

המצב שלכם הוא לא סימפתי. אני אמרתי לך שאני חושב שתרדו ליגה. קיבלת הצעות לרכישה של הקבוצה?
”לא רק שקיבלתי הצעות, יש קנטור של הצעות. אנשים עומדים בתור במינוס 15 לקנות את הפועל חיפה (צוחק)”.

מה הסיכויים שבעונה הבאה יהיה בעלים חדש להפועל חיפה?
”אני מקווה”.

