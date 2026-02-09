נקבעו העונשים למ.ס טירה ולהפועל אום אל פאחם

אירועי האלימות החמורים שהתרחשו במשחק ליגה א’ צפון בין מ.ס טירה לצעירי אום אל־פחם הובילו לענישה משמעתית משמעותית מצד בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל. בפסק דין מקיף שניתן על ידי הדיין נעם ליובין, נקבע כי המשחק, שהתנהל באווירה מתוחה ואלימה, הסתיים בקטטה רבת משתתפים שכללה שחקנים, אוהדים ובעלי תפקידים משתי הקבוצות, תוך שימוש באלימות פיזית קשה.

על פי דוח השופט, במהלך המשחק עצמו נרשמו מספר אירועים חריגים, בהם זריקת חפצים לעבר צוות השיפוט מצד אוהדי שתי הקבוצות. כתוצאה מכך נאלץ השופט לעצור את המשחק פעמיים. עם סיום המשחק החוקי, המצב הידרדר במהירות לקטטה המונית על כר הדשא, בה נטלו חלק, לפי הערכת השופט, כ-50 איש. בדו”ח צוין כי האלימות כללה בעיטות, שימוש במוטות, כיסאות פלסטיק וחפצים נוספים, וכי בשל היקף האירוע לא ניתן היה לזהות את מרבית המעורבים.

התובע ציין בהערה לבית הדין: "בגין אירועי האלימות המכוערים, מבוקש להפחית שתי נקודות ממאזנן של שתי הקבוצות ועוד שתי נקודות ע"ת ולקנוס כל אחת מהן ב-5,000 שקלים. את שני הנאשמים מבוקש להרחיק עד תום העונה". הדיין, עו"ד נעם ליובין, בקשב רב לעו"ד אוהד כהן, שייצג את מ.ס טירה וכך גם את שחנקה, סלאח ספיה, החליט אחרת.

הבלגן במשחק בין טירה לצעירי אום אל פאחם (נזיה סולטאן)

במהלך הדיון בבית הדין לא הכחישו נציגי הקבוצות את עצם התרחשות הקטטה, אך ניסו לגלגל את האחריות זו על זו ולהמעיט מחלקם של שחקניהם ואוהדיהם באירועים. בית הדין דחה גישה זו וקבע כי השאלה מי החל באלימות או מי היה מעורב יותר אינה רלוונטית, שעה שמדובר בקטטה המונית בנסיבות מחמירות, כהגדרת התקנון המשמעתי.

מ.ס. טירה הורשעה בנוסף בעבירה של אי-קיום חובות הקבוצה הביתית. בית הדין קבע כי מערך האבטחה במקום כשל בהשלטת הסדר, וכי כבר בתחילת המשחק נדרש השופט לפנות לנציגי טירה בדרישה לעצור את זריקת החפצים לעבר עוזרו. טענת הקבוצה כי הופתעה מכמות אוהדי אום אל־פחם ולא נערכה בהתאם, נדחתה, בין היתר לנוכח העובדה שלפני המשחק נערכה “סולחה” בין הקבוצות, דבר שלדעת בית הדין מלמד על מודעות מוקדמת למתח הצפוי. עוד צוין כי הימנעות הקבוצה מהצגת צילומי אבטחה פועלת לחובתה מבחינה ראייתית.

בגזר הדין קבע בית הדין כי אין מקום להפחתת נקודות בפועל, אך השית על שתי הקבוצות עונש של הפחתת שתי נקודות על תנאי, שייכנס לתוקף במקרה של הרשעה עתידית בעבירות אלימות בנסיבות מחמירות. בנוסף, מ.ס. טירה נקנסה ב-5,000 שקלים, בעוד צעירי אום אל־פחם נקנסה ב-4,000 שקלים.

גם ברמה האישית הוטלו עונשים על שני שחקנים. ראבאל דהאמשה, שחקן צעירי אום אל־פחם, הורשע בהשתתפות בקטטה ובהתנהגות בלתי הולמת, לאחר שנצפה בועט באדם ששכב על הקרקע. בית הדין קבע כי מדובר במעשה חמור שאינו יכול להיחשב כהגנה עצמית, אך בהתחשב בעברו המשמעתי הנקי נגזרו עליו חמישה משחקי הרחקה בפועל. סלאח ספיה ממ.ס. טירה הורשע אף הוא בהשתתפות בקטטה ובהתנהגות בלתי הולמת, ונענש בארבעה משחקי הרחקה בפועל.

בפסק הדין הדגיש הדיין כי אלימות מסוג זה, המאפיינת לעיתים את הליגות הנמוכות, פוגעת קשות במשחק ובערכיו, וכי על הקבוצות, השחקנים והאוהדים מוטלת אחריות משותפת למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד.