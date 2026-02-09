יום שני, 09.02.2026 שעה 15:30
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4215-3719מכבי אחי נצרת1
3722-3919מ.ס. טירה2
3321-2819מכבי נווה שאנן3
3215-2619מכבי אתא ביאליק4
3120-2819הפועל כרמיאל5
3026-3319הפועל ב.א.גרבייה6
2727-2419בני מוסמוס7
2623-2319הפועל בית שאן8
2519-2219הפועל מגדל-העמק9
2533-2519עירוני נשר10
2127-2019צעירי אום אל פאחם11
1832-2719הפועל עראבה12
1841-2419צעירי טמרה13
1533-2019הפועל טירת הכרמל14
1433-1319מכבי נוג'ידאת15
831-2519הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5116-4819מכבי קרית גת1
3318-3019מ.כ. צעירי טירה2
3124-2319מ.ס. דימונה3
3024-3619מ.כ. ירושלים4
3026-2519מכבי קרית מלאכי5
2924-3519מכבי יבנה6
2823-2519מ.כ. כפ"ס7
2732-2619בית"ר יבנה8
2631-3319מכבי עירוני אשדוד9
2624-2319שמשון תל אביב10
2131-1719הפועל מרמורק11
2034-2119הפועל הרצליה12
1932-3019מ.כ. חולון ירמיהו 13
1919-1519הפועל אזור14
1838-2019הפועל ניר רמה"ש15
1531-2419בית"ר נורדיה ירושלים16

נקבעו העונשים למ.ס טירה ולהפועל אום אל פאחם

בשונה מדרישת התובע (הפחתת נקודות בפועל, הרחקת השחקנים עד תום העונה), הדיין קבע קנסות והרחקות ממשחקים בודדים. כל הפרטים מתוך פסק הדין בפנים

|
מתוך מה שארע על כר הדשא בטירה (צילום נזיה סולטן)
מתוך מה שארע על כר הדשא בטירה (צילום נזיה סולטן)

אירועי האלימות החמורים שהתרחשו במשחק ליגה א’ צפון בין מ.ס טירה לצעירי אום אל־פחם הובילו לענישה משמעתית משמעותית מצד בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל. בפסק דין מקיף שניתן על ידי הדיין נעם ליובין, נקבע כי המשחק, שהתנהל באווירה מתוחה ואלימה, הסתיים בקטטה רבת משתתפים שכללה שחקנים, אוהדים ובעלי תפקידים משתי הקבוצות, תוך שימוש באלימות פיזית קשה.

על פי דוח השופט, במהלך המשחק עצמו נרשמו מספר אירועים חריגים, בהם זריקת חפצים לעבר צוות השיפוט מצד אוהדי שתי הקבוצות. כתוצאה מכך נאלץ השופט לעצור את המשחק פעמיים. עם סיום המשחק החוקי, המצב הידרדר במהירות לקטטה המונית על כר הדשא, בה נטלו חלק, לפי הערכת השופט, כ-50 איש. בדו”ח צוין כי האלימות כללה בעיטות, שימוש במוטות, כיסאות פלסטיק וחפצים נוספים, וכי בשל היקף האירוע לא ניתן היה לזהות את מרבית המעורבים.

התובע ציין בהערה לבית הדין: "בגין אירועי האלימות המכוערים, מבוקש להפחית שתי נקודות ממאזנן של שתי הקבוצות ועוד שתי נקודות ע"ת ולקנוס כל אחת מהן ב-5,000 שקלים. את שני הנאשמים מבוקש להרחיק עד תום העונה". הדיין, עו"ד נעם ליובין, בקשב רב לעו"ד אוהד כהן, שייצג את מ.ס טירה וכך גם את שחנקה, סלאח ספיה, החליט אחרת.

הבלגן במשחק בין טירה לצעירי אום אל פאחם (נזיה סולטאן)הבלגן במשחק בין טירה לצעירי אום אל פאחם (נזיה סולטאן)

במהלך הדיון בבית הדין לא הכחישו נציגי הקבוצות את עצם התרחשות הקטטה, אך ניסו לגלגל את האחריות זו על זו ולהמעיט מחלקם של שחקניהם ואוהדיהם באירועים. בית הדין דחה גישה זו וקבע כי השאלה מי החל באלימות או מי היה מעורב יותר אינה רלוונטית, שעה שמדובר בקטטה המונית בנסיבות מחמירות, כהגדרת התקנון המשמעתי.

מ.ס. טירה הורשעה בנוסף בעבירה של אי-קיום חובות הקבוצה הביתית. בית הדין קבע כי מערך האבטחה במקום כשל בהשלטת הסדר, וכי כבר בתחילת המשחק נדרש השופט לפנות לנציגי טירה בדרישה לעצור את זריקת החפצים לעבר עוזרו. טענת הקבוצה כי הופתעה מכמות אוהדי אום אל־פחם ולא נערכה בהתאם, נדחתה, בין היתר לנוכח העובדה שלפני המשחק נערכה “סולחה” בין הקבוצות, דבר שלדעת בית הדין מלמד על מודעות מוקדמת למתח הצפוי. עוד צוין כי הימנעות הקבוצה מהצגת צילומי אבטחה פועלת לחובתה מבחינה ראייתית.

בגזר הדין קבע בית הדין כי אין מקום להפחתת נקודות בפועל, אך השית על שתי הקבוצות עונש של הפחתת שתי נקודות על תנאי, שייכנס לתוקף במקרה של הרשעה עתידית בעבירות אלימות בנסיבות מחמירות. בנוסף, מ.ס. טירה נקנסה ב-5,000 שקלים, בעוד צעירי אום אל־פחם נקנסה ב-4,000 שקלים.

גם ברמה האישית הוטלו עונשים על שני שחקנים. ראבאל דהאמשה, שחקן צעירי אום אל־פחם, הורשע בהשתתפות בקטטה ובהתנהגות בלתי הולמת, לאחר שנצפה בועט באדם ששכב על הקרקע. בית הדין קבע כי מדובר במעשה חמור שאינו יכול להיחשב כהגנה עצמית, אך בהתחשב בעברו המשמעתי הנקי נגזרו עליו חמישה משחקי הרחקה בפועל. סלאח ספיה ממ.ס. טירה הורשע אף הוא בהשתתפות בקטטה ובהתנהגות בלתי הולמת, ונענש בארבעה משחקי הרחקה בפועל.

בפסק הדין הדגיש הדיין כי אלימות מסוג זה, המאפיינת לעיתים את הליגות הנמוכות, פוגעת קשות במשחק ובערכיו, וכי על הקבוצות, השחקנים והאוהדים מוטלת אחריות משותפת למנוע הישנות מקרים דומים בעתיד.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטים כדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */