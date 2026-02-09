יום שני, 09.02.2026 שעה 15:56
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3427-2622אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

"ליצנים": המתקפה של אמבפה נגד השופטים

מצלמות הטלוויזיה בספרד חשפו את השיחה שניהל כוכב ריאל מדריד עם השופט הרביעי, כשביקש הסבר בנוגע לנבדל: "אתה אומר לי לדבר ואפילו לא מסתכל עליי"

|
קיליאן אמבפה מתווכח (IMAGO)
קיליאן אמבפה מתווכח (IMAGO)

אמבפה היה אחד הגיבורים המרכזיים אתמול בניצחון של ריאל מדריד 0:2 על ולנסיה. לא רק בזכות השער שכבש בתוספת הזמן וחתם את הניצחון, שער שהפך אותו למלך השערים באירופה, אלא גם בגלל שיחה שקיים עם השופט הרביעי, שנקלטה במצלמות הטלוויזיה, ובגלל היותו מטרה לקריאות מצד הקהל במסטאייה.

מעט לפני הירידה להפסקה, אמבפה נתפס בנבדל לאחר שקיבל כדור בעקבות הרחקה של הגנת ולנסיה. הצרפתי לא הבין מדוע נפסק נבדל, ובהפסקת המחצית ביקש מהשופט הרביעי הסבר: "איך זה יכול להיות נבדל? אני צריך הסבר". השופט הרביעי השיב: "זה נראה מאולץ במצלמה, אני מצטער, תדברו בפנים". הצרפתי הסכים: "אוקיי, בוא ניכנס ואתה תסביר לי, כי אני לא מבין".

“אתה אומר לי לדבר ואפילו לא מסתכל עליי”

כשהיו כבר בפנים, במנהרה שמובילה לחדרי ההלבשה, הצרפתי שוב דרש הסבר מהשופט: "אתה אומר לי לדבר ואתה אפילו לא מסתכל עליי, באמת. אתה אומר לי לדבר בפנים ואני בפנים ואתה לא מדבר איתי". כשראה שהשופט הרביעי לא שם לב אליו, אמבפה פנה לקמאבינגה ואמר בצרפתית: "ליצנים, שופטים".

כוכב אחד מעז: קרראס במהלך אישי אדיר!

וזה לא היה האירוע היחיד שחווה במהלך המשחק. מיציע אוהדי ולנסיה נשמעו קריאות נגד השחקן הצרפתי: "אמבפה בן של ז***". אמבפה לא הגיב ופשוט נתן למשחק שלו על המגרש לדבר.

