"ליצנים": המתקפה של אמבפה נגד השופטים

אמבפה היה אחד הגיבורים המרכזיים אתמול בניצחון של ריאל מדריד 0:2 על ולנסיה. לא רק בזכות השער שכבש בתוספת הזמן וחתם את הניצחון, שער שהפך אותו למלך השערים באירופה, אלא גם בגלל שיחה שקיים עם השופט הרביעי, שנקלטה במצלמות הטלוויזיה, ובגלל היותו מטרה לקריאות מצד הקהל במסטאייה.

מעט לפני הירידה להפסקה, אמבפה נתפס בנבדל לאחר שקיבל כדור בעקבות הרחקה של הגנת ולנסיה. הצרפתי לא הבין מדוע נפסק נבדל, ובהפסקת המחצית ביקש מהשופט הרביעי הסבר: "איך זה יכול להיות נבדל? אני צריך הסבר". השופט הרביעי השיב: "זה נראה מאולץ במצלמה, אני מצטער, תדברו בפנים". הצרפתי הסכים: "אוקיי, בוא ניכנס ואתה תסביר לי, כי אני לא מבין".

“אתה אומר לי לדבר ואפילו לא מסתכל עליי”

כשהיו כבר בפנים, במנהרה שמובילה לחדרי ההלבשה, הצרפתי שוב דרש הסבר מהשופט: "אתה אומר לי לדבר ואתה אפילו לא מסתכל עליי, באמת. אתה אומר לי לדבר בפנים ואני בפנים ואתה לא מדבר איתי". כשראה שהשופט הרביעי לא שם לב אליו, אמבפה פנה לקמאבינגה ואמר בצרפתית: "ליצנים, שופטים".

וזה לא היה האירוע היחיד שחווה במהלך המשחק. מיציע אוהדי ולנסיה נשמעו קריאות נגד השחקן הצרפתי: "אמבפה בן של ז***". אמבפה לא הגיב ופשוט נתן למשחק שלו על המגרש לדבר.