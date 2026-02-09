יום שני, 09.02.2026 שעה 13:58
כדורסל ישראלי

חולון במגעים מתקדמים עם פרדראג קרוניץ'

אחרי סיום דרכו של שמיר, הסגולים החליטו ללכת על מאמן זר כשמדובר בבוסני בן ה-58 לו עבר בסרביה, רוסיה, גרמניה ועוד. גם שמו של דדאס נקשר למועדון

פרדראג קרוניץ' (IMAGO)
הפועל חולון נפרדה אתמול (ראשון) מיואב שמיר בעיצומה של עונה שניתן להגדירה ככישלון. מפתיחת העונה כשהיו ניצחונות היכולת לא שכנעה ואז לאחר ההשפלה נגד הפועל תל אביב, הגיעו פיטוריו של דני פרנקו. במועדון כעסו על אי לקיחת האחריות על מי שקיבל את המנדט לבניית הקבוצה, ובעקבות כך הלכו על הצעד הזה כשמבחינתם דאגו להצהיר בכל מקום מקום כי שמיר יסיים את העונה על הקווים.

משחק הבכורה של שמיר הסתיים בניצחון, אבל לאחר מכן גם התוצאות כבר לא היו, בין לבין המועדון שחרר שחקנים במה שניתן לפרש אך ורק בהודאה בכישלון בבחירתם, הם הצליחו לבצע מהלך חיובי עם הבאתו של אדאמה סונוגו אך חדר ההלבשה פשוט לא בריא ולא מחובר.

הפרידה משמיר הביאה את אנשי המועדון לרצות למנות מאמן זר כאשר שמו של סטפאנוס דדאס נקשר למועדון, אבל בינתיים הסגולים החליטו ללכת עם המאמן פרדראג קרוניץ', הבוסני בן ה-58 לו עבר בסרביה, פולין, רוסיה, יפן וגרמניה כשהתחנה האחרונה הייתה באולדנבורג ממנה פוטר בדצמבר האחרון.

שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)

חולון מוצאת את עצמה עם מאמן שלישי העונה

הסגל שנבנה השנה נבנה על ידי המאמן שפתח את העונה וקיבל יד חופשית, התוצאה הייתה יותר מדי הימורים על שחקנים שחלקם הגיעו אחרי פציעות ארוכות מאוד, חלקם כשהם לא יכולים לעמוד פיזית במעמסה של העונה ושוחררו וחלקם פשוט לא התאימו.

לאור התוצאות והשחרורים וכשאף אחד לא עצר בזמן את מה שקרה, חולון מוצאת את עצמה עם מאמן שלישי על הקווים כשנותר לה אך ורק רישום אחד לזר בליגת העל.

