ב"ש הודיעה: אבו רומי חתם רשמית ל-3.5 שנים

עכשיו זה רשמי, מוחמד אבו רומי הוא החיזוק השני של הפועל באר שבע בחלון ההעברות של החורף. אחרי צירופו של ג’בון איסט מהפועל חיפה, הדרומיים הוסיפו לשורותיהם היום (שני) גם את החלוץ הצעיר בן ה-22 שמגיע למאני טיים של העונה מעירוני קריית שמונה. כזכור, על המגעים בין ב”ש לק”ש לגבי שחקן ההתקפה פורסם לראשונה ב-ONE.

אתמול, שיחה שנערכה בין הצדדים קירבה את הצדדים לעסקה הסופית שכאמור כעת התממשה לה. בבירת הנגב רואים באבו רומי ככשרון עולה בכדורגל הישראלי שיסייע במטרות בהווה ובעתיד, כאשר הוא הצטרף בחוזה לשלוש וחצי שנים. ב”ש שילמה עבורו 1.7 מיליון שקלים ו-15% ממכירה עתידית שיעברו לקריית שמונה.

במעמד החתימה אמר אבו רומי: "מתרגש ושמח לחתום במועדון. מודה להנהלה ולצוות על האמון בי ומחכה להחזיר לאוהדים על כר הדשא".

שחר גרינברג, מוחמד אבו רומי ואלונה ברקת (האתר הרשמי של הפועל ב"ש)

הדרך של אבו רומי והמספרים

אבו רומי גדל בטמרה ועבר במספר מחלקות נוער בצפון, בין היתר בהפועל חיפה, מכבי חיפה ומ.כ נווה יוסף לפני שהצטרף למחלקת הנוער של קריית שמונה בשנת 2020.

את הופעת הבכורה בליגת העל ערך בנובמבר 2022, ובהמשך היה שותף גם לירידה לליגה הלאומית וגם לחזרה לליגת העל בסיום עונת 2023/24. העונה רשם 27 הופעות בכל המסגרות, כבש ארבעה שערי ליגה, הוסיף שלושה בישולים ולזכותו גם שמונה הופעות בנבחרת ישראל עד גיל 21.