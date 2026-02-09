בלאגן בין עיריית ר"ג להתאחדות בגלל עומר אדם

קרב גרסאות חריף ניטש בין עיריית רמת גן לבין ההתאחדות לכדורגל, זאת בעקבות הליכי אכיפה של המשרד להגנת הסביבה בגין מפגעי רעש חמורים באצטדיון רמת גן. במוקד העימות עומדת התנערותה של העירייה מאחריות למפגעים, כאשר היועצת המשפטית של העירייה טוענת כי האחריות לספי הרעש חלה באופן בלעדי על ההתאחדות ועל חברת ההפקה "לייב ניישן", בעקבות הופעות של הזמר עומר אדם.

העירייה טוענת כי למרות הסכם חכירה משנת 1984 המאפשר להתאחדות לקיים מופעי תרבות בתיאום מראש, ארבע ההופעות של עומר אדם שנערכו באצטדיון כלל לא תואמו עמה ולא ניתן להן אישור מצדה. מנגד, המשרד להגנת הסביבה דוחה טענות אלו וקובע כי כבעלת המקרקעין הנמצאים בתחומה, האחריות לשליטה ולפיקוח על המתרחש בשטחה נותרת בידי העירייה, וזאת מכוח סעיף 14 לחוק למניעת מפגעים.

הרקע להליכים המשפטיים הוא סדרת הופעות ענק של הזמר עומר אדם שנערכו בתאריכים 6-7 ו-12-13 באוגוסט 2025. במהלך הופעות אלו בוצעו מדידות רעש בדירת מגורים ברחוב שלום אש בתל אביב, המייצגת את החשיפה של תושבי שכונת הדר יוסף, אשר חשפו חריגות קיצוניות מהמפלסים המותרים בחוק.

אצטדיון רמת גן (IMAGO)

הרעש שנמדד בהופעות

לפי ממצאי המשרד להגנת הסביבה, בעוד שהתקנות מתירות רעש מקסימלי של 60dBA ביום ו-40dBA בלילה, בהופעותיו של אדם נמדדו ערכים חריגים בכל הערבים. במופע שנערך ב-6.8 נמדדו 69.4dBA ביום ו-69.8dBA בלילה. ב-7.8 נמדדו 67.7dBA ביום ו-68.1dBA בלילה. במופע של ה-12.8 נמדדו 68.5dBA ביום ו-68.3dBA בלילה, ובערב האחרון ב-13.8 נמדדו 68.3dBA ביום ו-67.5dBA בלילה. המשרד ציין בחומרה כי למרות שהועברו לעירייה תלונות ומדידות בזמן אמת לאחר המופעים הראשונים, היא לא נקטה בשום אמצעי למניעת המפגעים בהופעות העוקבות.

בעקבות המקרה, פרסם המשרד להגנת הסביבה דרישות מחמירות ובלתי מתפשרות לקיום אירועים עתידיים בשטח הפתוח של האצטדיון. מעתה, העירייה וחברת ההפקה יחויבו להציג חוות דעת של מהנדס אקוסטי ומודל תלת-ממדי של האזור, המתחשב בטופוגרפיה ובמזג האוויר, לפחות 14 יום לפני כל אירוע.

שינו זוארץ (ראובן שוורץ)

הדרישות החדשות כוללות התקנת גלאי רעש בנקודות אסטרטגיות בשכונות הסובבות שיספקו נתונים בזמן אמת לטכנאי הסאונד, קביעת עוצר מוזיקה קשיח ובלתי ניתן למשא ומתן, רצוי לפני השעה 23:00, ובקרת תדרים נמוכים (בס). בנוסף, על המארגנים לשלוח הודעות מפורטות לתושבים 14 יום מראש, להפעיל "קו חם" ייעודי לתלונות ביום האירוע ולהקים צוות תגובה מהירה לטיפול מיידי במפגעים. המשרד אף הציע למפיקים לשקול פיצוי לתושבים בדמות כרטיסים חינם או שוברים לעסקים מקומיים כדי לבנות סובלנות בקהילה.