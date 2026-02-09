יום שני, 09.02.2026 שעה 12:07
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3427-2622אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

מועמד לנשיאות ברצלונה שוחח עם נציגי אלברס

מתחמם: מערכת הבחירות בקטלוניה יוצאת לדרך וכוכב אתלטיקו הופך לשם החם לקיץ הקרוב. הנשיא לאפורטה יתפטר לקראת הריצה לבחירות שייערכו ב-15 במרץ

|
לאמין ימאל מול חוליאן אלברס (IMAGO)
לאמין ימאל מול חוליאן אלברס (IMAGO)

המרוץ לנשיאות ברצלונה נכנס להילוך גבוה וה-15 במרץ מתקרב בצעדי ענק. לוח הזמנים הרשמי לבחירות כבר פורסם, ז’ואן לאפורטה נערך לקמפיין אינטנסיבי ובמקביל, מאחורי הקלעים, מתחילים לצוץ מהלכים שיכולים לטלטל את סדר היום בקטלוניה. אחד מהם, ואולי המסקרן מכולם, סובב סביב שם אחד: חוליאן אלברס.

על פי דיווח ב’מארקה’, אחד המועמדים לנשיאות כבר יצר קשר עם סביבתו של חלוץ אתלטיקו מדריד במטרה להפוך אותו להחתמת הדגל של הקיץ הקרוב. צירוף שחקן בסדר גודל כזה עשוי להיות “גיים צ’יינג’ר” במערכת בחירות צפופה וסוערת, במיוחד על רקע העזיבה הצפויה של רוברט לבנדובסקי והצורך המיידי של ברצלונה בחלוץ בכיר שייתן עומק ואיכות לצידו של פראן טורס.

העיתוי לא מקרי. לאפורטה צפוי להתפטר היום (שני) מתפקידו כנשיא בישיבת הדירקטוריון, כדי להתמקד בקמפיין, יחד עם חברי ההנהלה שנבחרו עמו, בהם אלנה פורט, ז’ואן סולר, צ’אבי פוץ’, ז’וזפ איגנסי מסיה ואנטוניו אסקודרו.

זז'ואן לאפורטה (IMAGO)

סגן הנשיא הראשון, ראפא יוסטה, ישמש כנשיא בפועל עד 1 ביולי, אז ייכנס לתפקיד הנשיא החדש שייבחר לכהונה עד יוני 2031. בתקופת הביניים תמשיך ההנהלה לנהל את ענייני היום יום, ללא צורך בוועדת מעבר מיוחדת.

עמדת אתלטיקו עם אלברס

כאמור, אלברס הופך לשחקן מפתח במערכת הבחירות של בארסה. מצבו באתלטיקו מדריד מורכב: למרות שהוא פותח בהרכב, התרומה ההתקפית שלו העונה נמוכה מהציפיות, והחדות מול השער נפגעה.

דילגה עליה: ברצלונה מנצחת את מיורקה 0:3

באתלטיקו שילמו סכום גבוה כדי להביאו ממנצ’סטר סיטי, ולא ימהרו לשחרר, אך ברצלונה יכולה להציע לו משהו אחר: תפקיד מרכזי בפרויקט חדש, מעמד של כוכב מוביל והזדמנות להיות הפנים של עידן חדש בקאמפ נואו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */