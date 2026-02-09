"בית"ר צריכה לשמור על עוזר, סילבה? בינוני"

בית”ר ירושלים ניצבת בפני הזדמנות הערב (שני, 20:30) לקחת חזרה את המקום בפסגה מהפועל באר שבע, אם תצליח לנצח את הדרומיים בטרנר במסגרת משחק העונה. בין הקורות של הירושלמים צפוי לעמוד יהונתן עוזר הצעיר, שיקבל את ההזדמנות לאור העובדה שמיגל סילבה מורחק זכר לאדום מול בני יהודה בגביע. שוער העבר הקרואטי-ישראלי קאלה דרשלר, ששיחק גם בבית”ר וגם בב”ש, דיבר על המשחק ועמדת השוערים בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

בית”ר ירושלים עולה עם השוער המחליף היום, מה אתה חושב עליו?

”זה לא שוער שאין לו ניסיון, אבל אפילו אם אתה לא משחק חודש הפורמה של המשחק הולכת לאיבוד. אתה צריך להיות בעומסים מאוד גבוהים. אני חושב וגם דיברתי על זה השבוע, בית”ר הזאת צריכה לשמור את השוער שלה, הוא צעיר וצריך לשמור עליו, לשמור עליו במשחק ההגנה. אני מכיר את האופי של ברק (יצחקי), זה קשה לו. הוא היה חלוץ, אבל לפעמים, לטובת נקודות, צריך להחליף אסטרטגיה”.

מה אתה חושב על סילבה כשוער בכלל?

”אני אמרתי כבר מזמן: הוא לא זר שעושה לך בשנה 12-13 נקודות לבד. כל משחק יש לו טעות, לפעמים במזל הוא לא מקבל. הסתכלתי בהרבה משחקים – הוא שוער בינוני. בכסף הזה אפשר להביא זר יותר טוב. צריך לשים בצד את החיבור שלו למדינה, הוא לא תורם מספיק לבית”ר מבחינת נקודות. הוא לא זר שעושה כל כך הבדל”.

יהונתן עוזר (חגי מיכאלי)

אם אתה הפועל ב”ש, עם מי אתה עולה היום בשער?

”אליאסי חוזר אחרי פציעה לא קלה, הוא חזר והייתה לו טעות או שתיים ואז החליפו אותו. אני מאוד מחובר לאליאסי, אני חושב שהוא שוער העתיד שלנו שצריך להיות בנבחרות קבוע. בלי מאמן שוערים וקבוצה שעומדת מאחוריך יהיה קשה. החוזה החדש זה עוד ביטחון בשבילו. אני הייתי פותח עם אליאסי, אני חושב שהוא שוער נפלא, טוב, צעיר ורעב. לגבי מרציאנו, זה לא קל להביא מישהו כשוער שני שלא עושה לך פרצופים, זה דבר מצוין. כששוער ראשון או שני מרגיש שיש חבר בספסל שתומך בך, זה נותן משהו”.

שיחקת גם בהפועל ב”ש וגם בבית”ר ירושלים, כשאתה מגיע למשחק כזה כשוער אתה צריך להביא את האקסטרה. אני חוזר לנקודה של יהונתן עוזר, שגדל בהוד השרון והולך להגיע למשחק קשה. איזה טיפ אתה יכול לתת לו?

”רק מי שמאמן אותו יודע להבין מה הנקודות היותר טובות או פחות טובות שלו. ורק אז אתה יכול לתת לו טיפים על מה להתאמן. אחרי שאתה לא משחק חודש אתה מאבד את הטאץ’. הוא צריך להרגיש את השחקנים שלו, מתי צריך לעצור טיפה את הלחצים. לב”ש מאוד קשה לשחק נגד קבוצה שמסתגרת, ואם תגיע קבוצה כמו בית”ר שאוהבת לשחק כדורגל כמו שאנחנו מכירים, יותר קל לב”ש”.

קאלה דרשלר (מערכת ONE)

מי השוער הטוב בארץ היום בליגת העל?

”אני מאוד מחובר לילד מב”ש (אליאסי). מאוד מפריע לי מה שעושים למשפתי. הוא גם בן אדם מקצוען וגם לדעתי הוא השוער הכי איכותי במכבי אחרי ראיקוביץ’. כולם מנסים להפיל אותו במקום שיהיה הפוך. אם אתה שואל אותי משפתי צריך להיות שוער בכיר, שוער מספר 1. כל עוד לא יהיה חושך מצרים אי אפשר להחליף כל פעם שוער אחרי משחק או שניים”.

לסיום אז אתה אומר שב”ש מנצחת היום?

”אני אומר יהיה משחק קראטה קיד, יהיה הרבה מכות. יהיה 0:1 לבית”ר. אם בית”ר תבוא באסטרטגיה כמו שדיברנו אז יש לה אופציה יותר חזקה מב”ש”.