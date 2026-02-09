"לבית"ר הזדמנות חד פעמית לזכות באליפות"

משחק העונה על הפסגה בין הפועל באר שבע לבית”ר ירושלים ייצא הערב (שני, 20:30) לדרך באצטדיון טרנר, כאשר כל אחת מהקבוצות לא תוותר על הניצחון שיעניק לה בוסט משמעותי לקראת שלבי הפלייאוף. בעלי הירושלמים בעבר, אלי טביב, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE לקראת ההתמודדות בבירת הנגב.

איך אתה מנתח את המשחק שצפוי לנו הערב?

”כמובן שזה משחק מאוד קשה לבית”ר ירושלים, במיוחד שהשוער הורחק ושאצילי לא משחק. לב”ש גם חזרו פצועים, על הנייר הפועל ב”ש קבוצה יותר טובה. בית”ר ירושלים הייתה מקום ראשון, מה שברק אברמוב היה צריך לעשות זה לחזק את הקבוצה, אין להם חלוצים.

קאלו לא חלוץ, הוא משחק יותר בכנף. עדיין לא יודעים איך החלוץ החדש שהביאו, כשאתה מקום ראשון אתה צריך לחשוב איך לוקחים אליפות. אני לא צריך לומר לכם מה עושה ב”ש ומכבי חיפה שמחזקות את הקבוצה, בית”ר ירושלים לא חיזקה עדיין את הקבוצה במקומות שהיא צריכה. זאת הזדמנות חד פעמית, אנחנו רואים את מכבי ת”א וחיפה ביכולת לא מספיק טובה. יהיה לה קשה בשנים הקרובות כי הקבוצות האלה יפיקו את הלקחים”.

אלי טביב (אחמד מוררה)

יש לה עדיין הזדמנות, היא נקודה מב”ש.

”נכון, אבל הם עדיין לא התחזקו. בבית”ר ירושלים מנסים לחפש מציאות, אתה לא רואה דברים כמו בהפועל ב”ש שקונה שחקן במעל מיליון ש”ח. ככה אתה לא יכול לקחת אליפות”.

הפועל ת”א יכולה להצטרף למרוץ לאליפות?

”אני לא חושב, יהיה להם קשה מאוד. יש להם הרבה שחקנים צעירים, עדיין לא, אין להם סיכוי”.

מכבי ת”א יכולה לחזור למרוץ?

”כן, היא יכולה. יש להם כאדר טוב. הם החליפו מאמן ובצדק, אני ביקרתי אותה תקופה ארוכה, מאמין שהם יחזרו למאבק האליפות”.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (רדאד ג'בארה)

“יצחקי צריך להתחיל במערך זהיר, יהיה לו קשה אך בכדורגל אי אפשר לדעת”

בחזרה למשחק הערב. אין לבית”ר את עומר אצילי אבל יש את ירדן שועה, כל המשחק הולך להיות עליו?

”אני חושב שירדן שועה מציג יכולת טובה מאוד במהלך העונה. קבוצה לא נשענת על שחקן אחד, כמו שב”ש לא נשענת על שחקן אחד כך גם בית”ר”.

ההיעדרות של אצילי, כמה היא משמעותית?

”כמובן שמשמעותית, אבל קבוצה לא מסתמכת על שחקן אחד. כמובן שהוא יהיה חסר”.

אם אתה נכנס לקרב המוחות בין קוז’וק לברק יצחקי.

”כמובן שיש יתרון גדול לקוז’וק, שיש לו כאדר שחקנים שכולם בריאים, לעומת השחקנים שחסרים לברק יצחקי, יהיה לו קשה מאוד. אבל בכדורגל אי אפשר לדעת, לפעמים השפיץ של הנעל סוגרת את המשחק”.

אם אתה ברק יצחקי באיזה מערך אתה עולה?

”כמובן שמערך מאוד זהיר, אבל לא חושב רק הגנה. לשחק את המשחק הרגיל שלו 4-3-3 שכולם צריכים לעבוד. אני חושב שהוא לא צריך לשנות, תתחיל כמו שאתה רגיל לשחק ומה שיהיה יהיה”.

ברק יצחקי (אורן בן חקון)

“אם ב”ש תנצח, היא המועמדת הוודאית להיות האלופה”

מי הם שחקני המפתח מבחינתך מכל קבוצה?

”כמובן בבית”ר ירושלים ירדן שועה, ובהפועל ב”ש יש להם את ביטון וקאנגווה, הם שחקני המפתח”.

מבחינתך ניצחון של ב”ש הערב ובית”ר יוצאת מהמרוץ או שזה עדיין מוקדם מדי?

”אם ב”ש תנצח את המשחק הזה, כשלבית”ר ירושלים יש משחק מאוד קשה מול מכבי ת”א, אז ב”ש המועמדת הוודאית להיות האלופה. אי אפשר לדעת מה יהיה, יש עוד את הפלייאוף. אתם גם שוכחים את מכבי ת”א, אני חושב שהיא עדיין בתמונה למרות הפער הגדול. אני לא פוסל את מכבי ת”א, גם בעונה שעברה ב”ש הייתה בפער ממכבי ת”א ובסוף מי לקחה אליפות? מכבי. הכל גם דינמיקה של איך התהליך יהיה בכל קבוצה”.

שחקני הפועל באר שבע (מרטין גוטדאמק)

“כבר רואים שהשיטה של דיילה שונה. לא אחזור לכדורגל בכל מחיר”

איך התרשמת מהמאמן החדש של מכבי ת”א, רוני דיילה?

”קשה עדיין להגיד משני משחקים, מוקדם מדי כי הוא עדיין לא עמד במבחן אמיתי. המבחן האמיתי שלו יהיה נגד בית”ר ירושלים בשבוע הבא. אתה רואה שכבר שיטת המשחק שלו שונה, הוא מביא משהו אחר מהמאמן הקודם אז הכל פתוח”.

מה עם העניין שלך עם אייל סגל?

”אנחנו נגיש את זה ממש בשבוע הקרוב”.

יש איזה קבוצה חדשה שאתה מעוניין בה?

“עדיין שום דבר, אני לא שש לחזור לכדורגל. נכון שאני אוהב את זה, הציעו אותי את מכבי נתניה וזה לא יצא לפועל, ממשיכים הלאה. אני לא אחזור לכדורגל בכל מחיר, קיבלתי הרבה הצעות וסירבתי”.

תוצאה הערב?

”יכולה להיות הפתעה היום, על הנייר זה הפועל ב”ש אין בכלל ספק במיוחד עם השחקנים שחסרים לבית”ר ירושלים, אבל לפעמים הכל יכול להשתנות ואי אפשר לדעת. אתה יודע מה? נראה הפתעה אולי”.