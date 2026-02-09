"הכדורגל מעל החוק?": עתירה דרמטית לבג"ץ

השוערים אמיליוס זובאס ודני עמוס הגישו הבוקר (שני) עתירה דחופה לבית המשפט העליון (בשבתו כבג"ץ), נגד בית הדין הארצי לעבודה, בני יהודה ומכבי נתניה. העתירה מגיעה בעקבות פסק הדין התקדימי שניתן בחודש שעבר, אשר קבע כי קבוצות כדורגל פטורות מתשלום גמול נפרד עבור עבודה בשבת וחגים, בטענה ל"נסיבות ענפיות ייחודיות".

העותרים, המיוצגים על ידי עו"ד תמיר שטינוביץ (מייצג את זובאס) ועו"ד שי אליאס (מייצג את עמוס), מבקשים מבג"ץ לבטל את פסק הדין של בית הדין הארצי ולהשיב על כנן את פסיקות בתי הדין האזוריים, שחייבו את הקבוצות לשלם לשחקנים עבור עבודה בימי המנוחה.

"מסלול עוקף לחוקי המגן"

בלב העתירה עומדת שאלה עקרונית נוקבת: האם צרכיו המסחריים של הכדורגל גוברים על חוקי המדינה? בעתירה נכתב בחריפות: "האם בכוחן של 'נסיבות ענפיות' יהיו 'ייחודיות' ככל שיהיו לגבור על הוראת חוק מפורשת, קוגנטית וחד-משמעית של הכנסת?".

עורכי הדין תוקפים את פסיקת בית הדין הארצי וטוענים כי היא יצרה "מסלול עוקף לחוקי המגן, והכשירה הלכה למעשה את החרגתו של מגזר שלם (ענף הכדורגל) מתחולת חוק שעות עבודה ומנוחה וחוק הגנת השכר". לטענתם, מדובר בפגיעה קשה בעקרון הפרדת הרשויות, שכן בית המשפט נטל לעצמו סמכות של המחוקק.

הטענה המרכזית היא שבית הדין הכשיר "הסכם שכר כולל", האסור על פי סעיף 5 לחוק הגנת השכר, רק בשל היות השחקנים כדורגלנים. "עתירה זו איננה ערעור שלישי", מדגישים העותרים, "זוהי זעקה כנגד טעות משפטית מהותית המעלה את השאלה האם צרכיו המסחריים של ענף הכדורגל יכולים לגבור על זכויות חוקתיות".

הסוף לקלישאת "משבת לשבת"?

אחת הטענות המעניינות בעתירה נוגעת לניתוק הקשר הגורדי בין הכדורגל לבין יום השבת. בעתירה נטען כי הקונסטרוקציה המשפטית עליה נשען בית הדין הארצי לפיה כל מהות הכדורגל היא המשחק בשבת "קורסת אל מול המציאות העובדתית כהווייתה כיום".

עורכי הדין שטינוביץ ואליאס מציינים כי כיום, מרכז הכובד של העסקת השחקן עבר לימות החול (אימונים, טיפולים, הכנות), וכי ה"הכרח" לשחק בשבת הפך לבחירה מסחרית גרידא של זכייני השידור והמנהלת. העתירה תוקפת את ההסתמכות על "קלישאה ישראלית: כדורגל משחקים משבת לשבת", ומזכירה כי בליגה הלאומית כלל לא משחקים בשבת, וגם בליגת העל משחקים רבים הוזזו לימי חול.

"מתן תמריץ למעסיקים להפר את החוק"

העותרים מזהירים מפני "מדרון חלקלק" שישפיע על כלל המשק. לטענתם, אם יתקבל ההיגיון של בית הדין הארצי, גם בתי חולים או מפעלים חיוניים יוכלו לבקש פטור מתשלום שעות שבת בטענה ל"אילוצים".

בעתירה נכתב: "פסק הדין מייצר אבסורד משפטי...משמעות הקביעה היא מתן תמריץ למעסיקים להפר את החוק כלפי כלל עובדיהם". עוד נטען כי בית הדין הארצי הודה למעשה שהמצב אינו תקין, כשקרא להתאחדות "להתאים את הסכמי העבודה", אך בפועל בחר "להעניק לקבוצות פרס על גרירת רגליים" ולהכשיר בדיעבד את הפגיעה בשכר השחקנים.

לסיכום, דורשים זובאס ועמוס מבג"ץ להוציא צו על תנאי שיחייב את בית הדין הארצי והקבוצות להסביר מדוע לא יבוטל פסק הדין, ומדוע לא ייקבע כי חוק שעות עבודה ומנוחה חל על שחקני כדורגל "ללא סייג". מדובר במאבק שעשוי להשפיע על כיסו של כל שחקן מקצועני בישראל.