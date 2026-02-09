יום שני, 09.02.2026 שעה 14:49
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

"אלונה ברקת השקיעה הרבה, המו"מ היה קשוח"

בן דודו של אבו רומי ב"שיחת היום": "ב"ש ולא הפועל ת"א? שיקול מקצועי וכלכלי. נפלה הצעה מסלובקיה, ייצא אם יגיע משהו מחו"ל". ועל מה התעקש בחוזה?

|
מוחמד אבו רומי (עמרי שטיין)
מוחמד אבו רומי (עמרי שטיין)

מוחמד אבו רומי נחשב כבר שנים לאחד מהשחקנים המבטיחים בליגת העל, כשמלבד ביצועיו במדי עירוני קריית שמונה, לזכותו הופעות גם במדי נבחרת ישראל הצעירה. כל זה לא נעלם מעיני הקבוצות הגדולות במדינה, כשהשחקן נמצא על סף מעבר למוליכה הפועל ב”ש. בן דודו, אניס אבו רומי, עלה לדבר על השחקן בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אני מבין שסיימתם את הבדיקות הרפואיות ואתם בדרך לחתום רשמית על החוזה?
”נכון מאוד”.

לכמה שנים הוא חותם?
”3 ועוד אופציה”.

למה בסוף הוא העדיף את ההצעה הזאת על פני הפועל ת”א?
”קודם כל שיקול מקצועי, לשחק בהפועל ב”ש זה לשחק ברמה האירופאית, קבוצה שנלחמת על תארים ואירופה. וגם הפן הכלכלי”.

מוחמד אבו רומי (חגמוחמד אבו רומי (חג'אג' רחאל)

ההצעה של ב”ש הייתה גבוהה יותר?
”נכון”.

מה רן קוז’וק אמר לו?
”לא מבטיחים לו כלום, הכל יהיה תלוי ברגליים שלו. אנחנו מאמינים בילד, הוא עובד הרבה שעות בשבוע ויש לו חלום, והוא יגשים אותו”.

יש להם הרבה שחקנים טובים, למה אתה חושב ששם הוא יצליח להשתלב?
”אני מאוד מאמין בילד, הוא יכול להתחרות עם כל שחקן בליגה. הילד מגיל אפס חלם על אירופה, ושחקן שחולם על זה צריך להתמודד קודם כל עם שחקנים בליגה הישראלית”.

למה הוא לא יצא לאירופה? מאיפה היו לו הצעות?
”הייתה לו הצעה מקבוצה מסלובקיה, מקום שני. המשא ומתן עם קריית שמונה נפל”.

איזי שרצקי נתן לו את ברכת הדרך לעזוב בקלות?
”זה לא היה בקלות. אנחנו במשא ומתן קשוח וקשה מעל שבועיים”.

איזי שרצקי (ראובן שוורץ)איזי שרצקי (ראובן שוורץ)

“אם תגיע הצעה מחו”ל, הוא ייצא לחו”ל. התעקשתי על אחוזים על הכרטיס”

מה אלונה ברקת אמרה לך ששכנע אותך שב”ש המקום הכי טוב בשבילו?
”אלונה השקיעה הרבה על מנת שנגיע לרגע הזה, אני מאוד מעריך, לא מובן מאליו. זה לא מה שאמרה לנו, זה כל ההתנהלות והגישה והאמונה בשחקן. אתה מרגיש כאילו היא רוצה את הילד בכל מחיר”.

איך זה מעבר בשביל מוחמד מהצפון לדרום?
”זה קיצוני מאוד, המעבר לא פשוט. הוא יתאקלם, הוא גם ככה חי לבד בקריית שמונה הרבה שנים. יש לו משפחה מאוד תומכת, היום אנחנו כולם איתו מ-6 בבוקר”.

אלונה ברקת (רדאד גאלונה ברקת (רדאד ג'בארה)

יש חגיגות על המעבר?
”בע”ה אחרי שנחתום הכל טוב”.

יש לו סעיף שחרור לקבוצה מחו”ל?
”אם תגיע הצעה מחו”ל הוא ייצא לחו”ל”.

נשארתם עם אחוזים על הכרטיס? כמה?
”כן, אחוזים טובים. אני התעקשתי על זה כי אני מאמין בילד, אני מלווה אותו 15 שנים ואני מאמין שהוא צריך להגיע מעבר לים. האבא של אבו רומי השקיע בי המון, כששיחקתי בהפועל חיפה, ועכשיו אני מטפל בילד שלו כמו שהוא היה מטפל בי”.

