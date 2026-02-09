שאול גולן הניח המפתחות בשולחן משרדי הפועל אזור, על אף שנמצאת היא מעל הקו האדום וברקע העובדה כי מדובר בקבוצה השנייה בטיבה בליגה מבחינת כמות ספיגות אחרי המוליכה, מכבי קריית גת (הקבוצה ספגה רק 19 שערים, ב-19 משחקים). היה זה צעד אמיץ מצידו, הרי שבדרך כלל המועדון הוא זה שמודיע למאמן כי תמה דרכו בו.

במסגרת המחזור האחרון בליגה א' דרום, קבוצתו של גולן שאול הפסידה 1:0 למכבי קריית מלאכי, משער בודד של סהר ברמי (בעיטה חופשית) ובכך נחלה הקבוצה את הפסד הליגה השמיני שלה העונה, זאת לצד ארבעה ניצחונות ושבע תוצאות תיקו, במאזן שערים של 19:15 ו-19 נקודות. אזור, בשלושת משחקיה האחרונים הוציאה נקודה אחת בלבד.

שאול גולן מפנה את מקומו ליוסי חכים, שהחל את העונה בהפועל מרמורק, ממנה נפרד במהרה. בעונה החולפת הגיע שאול בכדי לעזור להפועל אזור לשרוד עונה וכך היה. העונה, ניסה בכלים הדלים שעמדו לרשותו, להוציא את המקסימום, אך התוצאות לא הביאו בשורה של ממש. על כן, מצא לנכון להודיע לראשי אזור כי מניח הוא המפתחות ואומר תודה ושלום.

“רוצה להודות למועדון, הרגשתי שהכי נכון זה זעזוע מקצועי”

בשיחה עם ONE, סיפר גולן: "לפני הכל, ברצוני להודות להפועל אזור, שזה מעבר למועדון עבורי, ממש הרגשה של משפחתיות ושקט מקצועי לעבוד. עונה שעברה לקחתי את המועדון במצב לא פשוט ושאיש לא נתן סיכוי. עמדנו במטרה העיקרית, להישאר בליגה, לא היה פשוט, אבל עם עבודה קשה ואמונה עשינו את ההישארות ההרואית".

"השנה התחלנו מצוין, הרגשתי ממש טוב את הקבוצה ובתקופה האחרונה הדברים פחות התחברו. החלטתי להתפטר ולקחת אחריות על המצב למרות שהקבוצה מעל הקו האדום. לגבי האומץ, זה לא אומר שאני אמיץ. לפני הכל, אני אדם מאמין ופרנסה מלמעלה ויושר מקצועי חייב שיהיה לך והרגשתי שהכי נכון עבור הקבוצה זה זעזוע מקצועי".

"יש שחקנים טובים וגברים, גם במשחקים מצוינים שלנו, בתקופה האחרונה, לא ידענו לנצח. לגבי ההמשך, אחרי תקופה בהפועל אזור ננוח קצת, נלמד, משפחה ונמתין לאתגר הבא. לגבי התקדמות שלי הלאה, לדרגים גבוהים יותר, אני תמיד לומד, משתלם, ובטח שתמיד יש שאיפות להגיע הכי רחוק שניתן".

במסגרת המחזור ה-20 בליגה א' דרום, הפועל אזור תתמודד מול הפועל הרצליה, שגם היא נמצאת בחלקו התחתון של הטבלה. בדומה לאזור, גם הרצליה הפסידה במחזור ה-19 בליגה, כשהובסה 5:1 בידי מ.כ ירושלים ונמנית בין הקבוצות שספגו הכי הרבה שערים לעת עתה בליגה. להרצליה 20 נקודות, בעוד לאזור 19 נקודות. משחק קריטי להמשך הדרך בעבור שני המועדונים.