זיו: "הוא בנה את הקבוצה", ברעם: "אין לי כח"

אחרי התבוסה 4:0 להפועל ר”ג, אלון זיו סיים אתמול (ראשון) את תפקידו בהפועל נוף הגליל בתום פגישה עם האיש החזק במועדון, גיל ברעם. המאמן וברעם דיברו על סיום דרכו של זיו מהקבוצה האחרונה בליגה הלאומית, בראיון לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה קרה שם עם נוף הגליל?

זיו: ”הגעתי בתקופה שהקבוצה הייתה במשבר עמוק, במחזור ה-5 עם 0 נקודות. היה מצב מוגמר והיינו צריכים להוציא את המקסימום. בהתחלה זה התחיל מאוד מאוד צולע, היה לנו קושי להביא נקודות. דווקא ב-10 מחזורים האחרונים נכנסו לגל לא רע והשתוונו לקבוצות שבמצב שלנו, עשינו שלושה ניצחונות, 6 תוצאות תיקו והפסד אחד. דברים לא התחברו לנו בהתחלה מול הפועל רמת גן, היה משחק מאוד יבש ושקול. ברגע שקיבלנו את השער הראשון משהו שם דעך ברמת הביטחון. זה לא אופייני לקבוצה, כי גם כשהיא חוותה הפסדים זה היה על חודו של שער”.

איך קיבלת את ההודעה הזאת?

”אתמול באתי לאימון וגיל ברעם קרא לי לחדר. לא הופתעתי. כבר תקופה ארוכה שהרגשתי שאם נפסיד את המשחק הקרוב אז יפטרו אותי”.

גיל ברעם מחפש אותך?

”לא, לא. הוא לא היה מרוצה, בסופו של דבר זאת קבוצה שהוא בנה אותה וחלק גדול מהאחריות צריכה להיות עליו”.

אלון זיו (ראובן שוורץ)

בסופו של דבר אנחנו מדברים על ההפסד האחרון, אבל אם אני לא טועה סיבוב שלם לא הפסדתם בבית. מדברים שכבר לפני המשחק מול מכבי פתח תקווה פונה למאמנים ואז ניצחת ו’שרפת’ להם את התוכניות.

”אני מצליח להבין את הסביבה ולקרוא פרצופים ותחושות. אני מכירים שהדברים האלה קורים ככה, במיוחד בליגה הלאומית. אני ניסיתי לנתק ובאמת להילחם על המקום. סך הכל עשינו את זה די בצורה טובה מאותו הרגע, מאז המשחק נגד בני יהודה לא הפסדנו אף משחק. למעט מכבי פתח תקווה כולם ברמה די שווה, ועדיין ידענו לצאת עם כל הלחץ והפער שהיה לנו”.

ברמה האישית התאכזבת?

”לא. זה משהו שהרגשתי אותו הרבה זמן וידעתי במהלך החודשיים-שלושה האחרונים שלא משנה מתי יגיע ההפסד, זה יקרה”.

לפני שנה וחצי, אחרי ההצלחה הגדולה בעכו, סומנת להגיע אולי אפילו לליגת העל והיית בשלבים האחרונים להגיע להפועל פ”ת. מה אתה מרגיש שקורה בשנים האחרונות?

”באופי שלי אני אחד שמאוד מתחבר למקומות. תיקח את הקריירה שלי בשבע שנים האחרונות, אז מתוכן ארבע עונות הייתי בנוער של ק”ש ושלוש שנים בעכו. יצאתי לכפר סבא ולא ממש הצלחתי, אבל מיד לאחר מכן קיבלתי את מכבי יפו במצב שהיא הייתה רחוק רחוק מתחת לקו האדום. הייתה שם הצלחה אדירה שהצלחנו להשאיר אותה בליגה בפור של 9 נקודות. אני לא יכול להגדיר את העונה האחרונה כהצלחה, אבל זה קורה לכולם. גם אני לומד ועושה טעויות, ואני רוצה לשדרג את עצמי. צריך לדעת לחיות עם זה שלא מצליחים”.

אלון זיו (ראובן שוורץ)

גיל ברעם: “אני צריך ללכת הביתה, יש מישהו שיחליף אותי?”

דיבר לפני כן אלון זיו ואמר שהוא הרגיש שכבר לפני חודשיים וחצי רצית לשלוח אותו הביתה.

ברעם: “אז למה הוא לא התפטר?”.

הוא אמר שיש גם חלק עליך כי אתה בנית את הקבוצה.

”אני צריך ללכת הביתה. יש מישהו שיבוא להחליף אותי? אין לי כוח יותר לכדורגל. אלון הביא לפה 4-5 שחקנים, ומה הוא עשה עם זה? לנוף הגליל אין סגל של 5 מקומות אחרונים. עכשיו שאלון יסביר למה הוא מפסיד משחקים אחרי שהוא מוביל. אבל עזוב אני לא רוצה להיכנס לזה”.

אתה מקום אחרון עכשיו, אתם לא יורדים ליגה?

“ברור שלא יורדים ליגה”.

מלחיץ?

”ברור שמלחיץ, בסוף אנחנו כמה משחקים מלהישאר בליגה. עשו את זה עפולה ורמת גן”.

גיל ברעם (פרטי)

איזה מאמן אתה רוצה עכשיו?

“לירן פינטו העוזר הוא המאמן עכשיו. אני לא אעשה את הטעות שעיתי עם אלון שמיניתי אותו ביום שפיטרו אותו מיפו. פעם אחרונה שאני עושה את זה. מאחל לעוזר מאמן שהוא יצליח ושלא אצטרך להביא מאמן. אבל בסופו של יום אנחנו כנראה נצטרך להביא מאמן”.

אמרת שנה שעברה שאתה לומד מטעויות עבר. מה קורה לנוף הגליל, מועדון שהיה בליגת העל, שהוא נאבק עכשיו בתחתית?

“קודם כל זה לא למעלה משנתיים כי לפני שנתיים בדיוק היינו בחצי גמר גביע המדינה וכמעט עלינו ליגה. אתה שואל אותי למה? כי אין פה בעלים פרטי. אני עדיין מנסה להביא. היום בכדורגל המודרני אין מקום לקבוצות בלי בעלים פרטי. צרייך לצמצם את הליגות: 12, 12, 12, וצריך לעמוד בראשי הקבוצות בעלים פרטיים, ואם עיריות יכולות לעזור אז זה מבורך”.

ראש העיר מאוד עוזר למועדון, איפה הוא?

“זה לא שהוא לא עושה, הוא גם מנסה. אתם יכולים לקחת לדוגמה גם את טבריה וגם את ריינה שלקחו קבוצות מהתחתית ותראו לאן הם לקחו אותם”.

כמה זה פוגע לך בבריאות?

“מאוד. אני אדם מאוד ישר, לא נהנתי עם אף מאמן מאז שמוטי איווניר הלך מפה. ברור שאני סובל היום. אם יש לך קבוצה עם כאלה שחקנים שכל פעם אתה עושה תיקו ואתה שומע שהמאמן עולה ואומר שאני שבניתי את הקבוצה אשם. הלוואי שאני הייתי על הקווים ואני הייתי בונה את הקבוצה”.