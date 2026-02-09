"חזר הכי רעב שיש": קאנגווה מחפש עוד חותמת

לקראת משחק העונה בין הפועל באר שבע לבית"ר ירושלים הערב (שני, 20:30), ברור לכולם מי האיש שאמור להוביל את האדומים על הדשא - קינגס קאנגווה. הקשר הזמבי הוא שחקן המפתח של רן קוז'וק, זה שיכול לעשות את ההבדל במשחקים הגדולים ובטח בכאלה שיכולים לסייע במאבק אליפות.

קאנגווה חזר לפני כשלושה שבועות מאליפות אפריקה, והחזרה שלו נראית מצוינת. מאז ששב הוא כבר עם שלושה שערים ושלושה בישולים, ובעיקר עם הרבה אנרגיות, מחויבות ורעב. בבאר שבע רואים שחקן שרוצה לקחת אחריות, שמבין שהקבוצה צריכה אותו בשיא ושחולם להוביל אותה עד הצלחת.

ועדיין, למרות המספרים והיכולת, קאנגווה עצמו מחפש את עוד משחק שייתן חותמת. כזה שיגיד לכולם: הוא חזר לגמרי. “קינגס חזר מאליפות אפריקה הכי רעב שיש”, אמרו במועדון. “הוא חולם על האתגר הבא בקריירה שלו, זה לא סוד, אבל הוא יודע טוב מאוד שזה לא יקרה בלי אליפות עם באר שבע”.

קינגס קאנגווה בפעולה (חגי מיכאלי)

מעבר ליכולת על המגרש, קאנגווה ממשיך להראות חיבור חזק למועדון, לעיר ולמדינה. רק ביום שישי האחרון, רגע אחרי שנחת בנתב"ג, הוא עצר לראיון אקראי לא מתוכנן עם טיקטוקר והסביר למה בחר לשחק בישראל ועד כמה הוא אוהב את המדינה והאנשים.

קאנגווה מרגיש פה בבית, ואחת הסיבות שהוא נשאר כבר עונה שנייה היא החום והאהבה שהוא מקבל. הוא זוכר היטב את התקופה שלו כאן כשחקן צעיר ולא מוכר, ואת היחס החם שקיבל וזה משהו שנשאר איתו עד היום.

קאנגווה, מרגיש כאן בבית (רדאד ג'בארה)

הגיבוי מהצוות והפער שירצה לסגור

גם הקשר שלו עם הנהלת המועדון ועם הבעלים אלונה ברקת חזק ומיוחד. הזמבי הבטיח שיביא אליפות ובבאר שבע מקווים שהוא יעמוד במילה שלו. אחרי הניצחון על מכבי בני ריינה, הוא קיבל אישור מיוחד לטוס לזמביה כדי להיות לצד בת זוגו שעמדה ללדת. הוא נתן מילה שיחזור בזמן – וקיים.

קאנגווה חזר לישראל עוד לפני הלידה, רק כדי לא לפספס את האימון המסכם וכמובן את המשחק נגד בית"ר ולהיות מוכן להמשך המאבק על האליפות. בבאר שבע רואים בזה הוכחה לנאמנות ולרצון שלו לתת הכול בשביל הקבוצה. אם יצטרך לצאת שוב גם אז הוא צפוי לקבל גיבוי מהצוות המקצועי.

המספרים מאז החזרה מאליפות אפריקה מראים שקאנגווה בא בכל הכוח. בעונה שעברה הוא סיים עם 15 שערים בכל המסגרות – תשעה יותר ממה שיש לו היום. הפער ברור, אבל בבירת הנגב יודעים: אם הקשר באמת ירצה, הוא יכול לסגור אותו. כדי שהקבוצה תהיה עוצמתית באמת, היא חייבת את קאנגווה גם בכיבוש וגם בבישולים.

נתן מילה - וקיים. קינגס קאנגווה (חג'אג' רחאל)

“במשחק זה יהיה יותר טוב”

והערב? זה בדיוק סוג המשחקים שהוא מחכה להם. נכון, מחכה לבאר שבע בסיבוב השני גם משחק חוץ קשה בבלומפילד מול מכבי תל אביב, עוד משחק עונה בקרב המשולש על האליפות. אבל מבחינת קאנגווה הפלייאוף העליון מתחיל כבר עכשיו, מול בית"ר ירושלים בטרנר.

באימון המסכם אתמול תרגלו שחקני באר שבע בעיטות מחוץ לרחבה. קאנגווה לא היה מרוצה מהדיוק שלו וקיבל הערה מאחד החברים. הוא חייך וענה: “במשחק זה יהיה יותר טוב”. אם זה אכן יקרה בבאר שבע יכולים להיות הרבה יותר רגועים.