יום שני, 09.02.2026 שעה 19:02
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

רבע 1, : גליל עליון - אליצור נתניה 24:12

ליגת ווינר סל, מחזור 16: משחק תחתית לוהט בכפר בלום. אבשלום רוצה להשיג ניצחון מול האקסית, אבל החבורה של רבי ברחה כבר בפתיחה. המקומיים יחזרו?

|
טוני דגלאס (לילך וויס-רוזנברג)

המחזור ה-16 של ליגת ווינר סל נמשך בשעה זו, כשהפועל גליל עליון מארחת את אליצור נתניה. שתי הקבוצות ניצבות במקומות האחרונים בטבלה, כשהצפוניים מגיעים אחרי 11 הפסדים רצופים, בעוד האורחת עם שני ניצחונות משלושת המשחקים האחרונים.

עבור החבורה של עידן אבשלום, שפוגש לראשונה את האקסית הטרייה, זו הזדמנות להשיג ניצחון בכורה על הקווים, כשהניצחון האחרון של נועלת הטבלה היה נגד אותה נתניה בסיבוב הקודם.

מן העבר השני, היהלומים יקוו לרשום ניצחון חוץ ראשון בליגה, ובכך גם לחבר רצף חיובי לראשונה העונה. אגב, הפעם הקודמת שבה הם השלימו הישג כזה בליגה הסדירה, לא כולל משחקי הבית התחתון, הייתה כמעט לפני שנה, ב-10 במרץ 2025, אז גברו בביתם על לא אחרת מאשר יריבתם הקרובה.

בשני המפגשים האחרונים בין הקבוצות, דווקא האורחת הייתה זו שניצחה, כשבסיבוב הראשון העונה הפועל גליל עליון גברה 78:85 בנתניה, בעוד בשלב הבתים של גביע ווינר סל היו אלה הנתנייתים שניצחו 61:72 בכפר בלום.

רבע ראשון: 12:24 לאליצור נתניה

החמישייה של הפועל גליל עליון: לנג’יווין, קנדי, אדם, אלג’יקי, אדאמס

החמישייה של אליצור נתניה: ספיר, בולדווין, גרשון, פרייז’ר, קרבאצ’ו

אחרי עיכוב קל בגלל קונפטי שהושלך אל הפרקט על ידי אוהדי גליל, האורחים מנתניה קלעו את הנקודות הראשונות. גרשון וקראבצ’ו העלו את קבוצתם ל-10 הפרש אחרי 5 דקות.  חניכיו של אלי רבי המשיכו לרוץ ועלו ליתרון 15 אחרי 7 דקות. היתרון גדל עד לסיום הרבע.

/* LAST / NEXT ROUNDs */