מכה נוספת: אחרי ביטון, גם רמירז סיים את העונה

הצרות באות בצרורות להפועל חיפה. אחרי שהודיעה אתמול (ראשון) שהקשר אופק ביטון סיים את העונה בגלל קרע ברצועה הצולבת, בצד האדום של הכרמל כבר מבינים שגם את הבלם, ברונו רמירז, הם איבדו עד תום העונה בגלל קרע במפשעה.

רמירז אמנם לא היה אמור להיות שחקן הרכב אחרי הגעתו של הבלם הזר איוון קריאצ'ק, אך נכון לעכשיו להפועל חיפה יש רק שני בלמים בסגל: קריצ'אק וג'ורג' דיבה, במה שיחייב את הקבוצה לצרף בלם נוסף. ההיצע לא גדול בשוק הישראלי ויהיה ניסיון למצוא בלם זר.

בקבוצה מאמינים שתורג’מן או חוגי יצטרפו לאחר המשחק הערב

לאחר החתמתו של סער פדידה, המטרה העיקרית היא לצרף חלוץ מרכזי כאשר השמות עליהם מדברים בהפועל חיפה הם אלה של אלון תורג'מן ואילון אלמוג מהפועל ב"ש, כמו גם דור חוגי מבית"ר ירושלים וג'ורג'ה יובאנוביץ' ממכבי חיפה. נראה שיובאנוביץ' עם הסיכוי הנמוך ביותר להגיע, אלא אם כל האופציות האחרות יפלו.

אלון תורג'מן. יצטרף לקבוצה? (מרטין גוטדאמק)

כמו כן, שחקן הפועל ת”א לירן רוטמן נמצא במו”מ מתקדם עם הפועל חיפה והוא צפוי לחתום בשורותיה. השחקנים קיבלו היום חופש והחל ממחר יחלו ההכנות תתכונן למשחק במחזור הקרוב מול הפועל פ"ת (שבת, 15:00). מסגל הקבוצה ייחסרו מלבד אופק ביטון ורמירז גם רותם חטואל שהורחק במשחק האחרון, כאשר סאנה גומס יחזור מצהובים.