"כאן אוהבים אותך": העקיצה של פ.ס.ז' לברצלונה

נראה שפאריס סן ז’רמן לא הייתה צריכה לחכות הרבה כדי לשלוח מסר לברצלונה. “כאן אוהבים אותך”, נכתב בחשבון הטוויטר הספרדי של המועדון הצרפתי, לצד וידאו שבו דרו עולה לכר הדשא של הפארק דה פראנס. מסר קצר, אבל כזה שנגע בדיוק במקום הכואב של הקטלונים.

אוהדי בארסה פחות התרשמו מהעקיצה של פ.ס.ז’ ועקצו בחזרה בתגובה לציוץ: “גם את ארנאו טנאס וצ’אבי סימונס אהבתם?”. כמו דרו, גם השוער והקשר ההולנדי גדלו בלה מאסיה והגיעו בהמשך הקריירה לפ.ס.ז’ כשהם ממעטים לשחק בפאריס.

דרו הוצג בפני אצטדיון מלא עד אפס מקום לפני הקלאסיק הצרפתי מול מארסיי, וזכה לקבלת פנים חמה במיוחד. הקהל הפריזאי שראה את קבוצתו מביסה 0:5, הריע לשחקן הרכש היחיד של המועדון בחלון החורף - זה שעזב את ברצלונה ובחר להמר על הקריירה שלו תחת לואיס אנריקה. למרות סעיף שחרור של שישה מיליון אירו, פ.ס.ז’ הוציאה כשמונה מיליון כדי להנחית את הכישרון בעיר האורות.

צ'אבי סימונס במדי פ.ס.ז' (רויטרס)

דרו עלה לדשא עם החולצה מספר 27, אותו מספר אותו לבש גם בברצלונה, לקול קריאות אוהדי פ.ס.ז’. בהמשך, ביתרון 0:5, לואיס אנריקה העניק לדרו את דקות הבכורה שלו בדקה ה-75 והיה מעורב.

בנוסף, דרו עצמו דיבר בתום ההתמודדות: “ אני מאוד שמח על הבכורה. חבריי לקבוצה עזרו לי מהיום הראשון. הרגשתי מאוד בנוח. האווירה באצטדיון מדהימה, ממש רציתי לבוא לכאן ולהרגיש את זה. אני לוקח את הדקות שנותנים לי, אני לא ממהר. אמשיך לעבוד כדי שהדברים יימשכו ככה ואקבל יותר זמן משחק”.

עוד הוסיף אקס בארסה: “לואיס אנריקה מאמן מדהים. כולם אמרו לי שהוא מאמן מדהים, וזו אחת הסיבות שחתמתי כאן. הוא מסתמך מאוד על שחקנים צעירים. אני חושב שפאריס סן ז’רמן היא המקום הכי טוב בשבילי, זו הסיבה שאני כאן”.

המסר של פליק

צריך לזכור שלמרות העקיצה של פ.ס.ז’, האנזי פליק האמין בדרו ונתן לו לשחק בקבוצה הבוגרת של ברצלונה עוד כשהיה בן 17. המאמן גם לקח קשה את העזיבה של הכישרון הצעיר, אבל הבהיר: “מי שרוצה לשחק בברצלונה חייב לחיות את הצבעים שלה ב-100%”.