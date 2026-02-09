"כל משחק הוא מאסט": במכבי רוצים את הפסגה

מכבי תל אביב תתארח הערב (שני, 20:55) באולם מטרווסט שברעננה במסגרת המחזור ה-16 של ליגת העל, במסגרתו תפגוש את מכבי רעננה של שי סגלוביץ'. הצהובים מגיעים למפגש לאחר שבוע משחקים כפול נהדר ביורוליג, בו השלימו צמד ניצחונות על פרטיזן והכוכב האדום בלגרד וכשהם רוצים להמשיך את הרצף החיובי שלהם בזירה המקומית.

בקבוצה יודעים שניצחון הערב ייתן להם את ראשות הטבלה, עם יתרון של ניצחון על הפועל תל אביב שהפסידה אתמול להפועל ירושלים בפיס ארינה. עודד קטש וחניכיו מגיעים למחזור הנוכחי כאשר הם סופרים תשעה ניצחונות רצופים בזירה המקומית וכשמדובר, כאמור, בשבוע בו יש לא מעט על הכף הן בליגת העל והן ביורוליג, כאשר הצהובים יכולים לקרב את עצמם יותר אל תוך המאבק על הכניסה לעשירייה הראשונה.

"הכי חשוב זה לצאת משם עם ניצחון"

"כל משחק בליגה הוא מאסט עבורנו כי אנחנו נלחמים על יתרון הביתיות" אמרו בסביבת הקבוצה. במועדון דיברו על הניסיון שיש לרעננה הן בגזרת הניהול והן בגזרת השחקנים, מה שהביא את אנשי הקבוצה לדבר על הצורך להיות מרוכזים. נושא הריכוז לא עולה לשווא היות והצהובים רוצים להימנע מתרחיש זהה למה שקרה בקריית אתא, בו לקח להם זמן עד שהצליחו לייצר את הבריחה שהבטיחה להם את הניצחון ואת הכרטיס לשלב חצי גמר גביע המדינה.

רומן סורקין במשחק נגד קריית אתא (עמרי שטיין)

במועדון רואים במגרש ברעננה מגרש לא קל כפי שציינו. "צריכים לבוא חדים" קבעו בסביבת הקבוצה, שם הוסיפו על הרחבת הרוטציה והצורך לשחק עם אנרגיות גבוהות ורמת אינטנסיביות גבוהה. החבורה של קטש רוצה לשחק טוב גם בהגנה ומבהירה לקראת המחזור ה-16 שיכול לתת להם את ראשות הטבלה "הכי חשוב זה לצאת משם עם ניצחון".