בחיפה מאמינים בסגל, חזיזה וסייף יחזרו להתאמן

שלושה ימים לפני תום מועד ההעברות ואחרי שעסקת ברוניניו נפלה, נראה שבמכבי חיפה השלימו עם העובדה שהסגל הקיים מספיק טוב כדי לעמוד במשימות עד תום העונה ובכללן השגת כרטיס לאירופה דרך הגביע או דרך אחד מהמקומות הראשונים בליגה.

במועדון מרוצים מחלון העברות בינואר שהסתכם בשתי החתמות של סדריק דון ומנואל בנסון. לגבי דון שלא היה מספיק טוב במשחק האחרון מול האקסית הפועל ירושלים, הרי שבקבוצה יש סבלנות לגביו ומשוכנעים שעם הכוונה נכונה יהיה ניתן להפיק ממנו הרבה יותר. בעיקר בגלל שהגיע מקבוצה מתגוננת ברוב המשחקים, לקבוצה כמו חיפה שתוקפת נגד צפיפות. לגבי בנסון שנכנס כמחליף, הרי שגם לגביו יש אופטימיות שיעשה דברים יפים ויתרום את חלקו.

אם לגבי נושא הרכש שהגיע הדברים סגורים, אלא אם תצוץ הפתעה של הרגע האחרון - דבר שיש לו סיכוי קלוש - הרי שנותרו עדיין שלוש שאלות פתוחות שכרגע לפחות לא נראה שיש תזוזה לגביהם: סוף פודגוראנו, פדראו וג'ורג'ה יובאנוביץ', שמן הסתם אם יישארו בסופו של החלון, לא יראו דקות משחק.

יש אופטימיות. בנסון (עמרי שטיין)

תמונת מצב עם הפצועים

לגבי מצבת הפצועים, הרי שדולב חזיזה וקני סייף אמורים לחזור להתאמן כבר השבוע ולהיכנס בהדרגה לעניינים, עלי מוחמד יחזור בשבוע הבא ואיתן אזולאי יחזור בשלב מאוחר יותר. מדובר בתוספת כח משמעותית של שלושה שחקנים שלקראת הישורת האחרונה בליגה יכולים לעזור. כמו כן, לקראת בני סכנין בראשון הבא יחזור להרכב פייר קורנו שחוזר מהרחקה.

בכר: לא הגיע לנו יותר

בתוך כך, שחקניה הצעירים של הקבוצה - ינון פיינגזיכט, ניב גבאי ונעם שטייפמן - יירדו לנוער השבוע כדי לשחק במסגרת שמינית גמר הגביע מול מכבי ת"א. הצהובים יארחו ביום רביעי את המשחק בנס ציונה ב-14:00 לאחר שבמכבי חיפה ביקשו להעביר את המשחק משלישי לרביעי.