יום שני, 09.02.2026 שעה 07:47
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

"מבינים את גודל המעמד": שביעות רצון בירושלים

בקבוצה מהבירה מרוצים מעוד ניצחון על הפועל תל אביב, כשהפנים כבר לאירופה ולשבוע הגביע. זוסמן: "התקפית היינו בלתי עצירים, הדברים הקטנים משנים"

|
שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)
שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

הפועל ירושלים ניצחה אמש (ראשון) את הפועל תל אביב במסגרת המחזור ה-16 של ליגת העל, במה שהיה גם לניצחון הרביעי העונה של יונתן אלון וחניכיו על האדומים מתל אביב. חיוכים נרשמו אצל אנשי המועדון לאחר המשחק ולא בכדי, הרי ארבעה ניצחונות על אותה היריבה באותה העונה ובשלוש מסגרות שונות - גביע ווינר, גביע המדינה ושניים במסגרת ליגת העל, אינו דבר של מה בכך, בטח שהיו מספר דברים שהרגישו דומים בין כל המשחקים. 

הניצחון אתמול יצר מצב מעניין בטבלת הליגה. עד כה ראשות הטבלה הייתה של הפועל תל אביב לאחר שניצחה את מכבי תל אביב בדרבי התל אביבי, רק שההפסד של דמיטריס איטודיס וחניכיו שם בטור ההפסדים שלהם שניים כאלו, כך שבמידה ומכבי תל אביב תנצח הערב הרי שהפועל ירושלים דאגה לשינוי בפסגת הטבלה של ליגת העל. במועדון היו מרוצים מרמת הריכוז והביצוע שהציגו השחקנים על הפרקט בפיס ארינה. 

תוכנית המשחק של הירושלמים שוב עבדה, השחקנים שוב הוציאו לפועל ברמה טובה מאוד וכשהדברים עובדים טוב הרי שצריך להמשיך איתם, וניהול המשחק של יונתן אלון היה פשוט נהדר כפי שקרה ברבע גמר גביע המדינה, כמו בסיבוב הקודם בליגה ובדיוק כמו קרה אתמול. הרצף של אלון מול הפועל תל אביב ואיטודיס עומד על חמישה ניצחונות רצופים מהעונה שעברה ושישה מתוך שבעה בסך הכל.

יונתן אלון ודימיטריס איטודיס לפני המשחק (אורן בן חקון)יונתן אלון ודימיטריס איטודיס לפני המשחק (אורן בן חקון)

שבוע מכריע בפתח

אין ספק שכאשר מדובר במאורע שחוזר על עצמו מספר רב של פעמים, כשההשפעה יכולה להיות גם מנטלית על היריבה, היה ודרכיהן יצטלבו בהמשך הדרך בזירה המקומית. הקבוצה מהבירה עלתה אתמול למאזן של 11 ניצחונות אל מול חמישה הפסדים, כשבהמשך השבוע הפועל ירושלים תתארח בפלאספורט טאלירקיו שם תפגוש את רייר ונציה במסגרת המחזור האחרון של העונה הסדירה בשלב הבתים של היורוקאפ.

כזכור, הירושלמים הבטיחו את ראשות הבית וכעת הם ממתינים רק ליריבתם ברבע הגמר שישוחק בפורמט של משחק נוקאאוט אחד בין ה-17-18 למרץ, כך שמעשית לוח המשחקים של הפועל ירושלים יחווה ירידה מסוימת בעומס. אך עוד קודם לכן, הירושלמים יפגשו את מכבי תל אביב במסגרת חצי גמר גביע המדינה. המחמאות לאחר המשחק הלכו ליובל זוסמן שסיים את המשחק עם 14 נקודות ו-4 ריבאונדים ואסיסטים. מעבר לזוסמן, כמובן שגם אנתוני לאמב, שסיים את המשחק עם 11 נקודות ו-6 ריבאונדים, זכה למילות שבח בערב שבו ג'ארד הארפר, קשיוס ווינסטון, אוסטין ווילי וקאדין קרינגטון היו פשוט מעל כולם. 

שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

“שיחקנו נכון נגד הלחץ שלהם”

יובל זוסמן אמר לאחר המשחק: "קלענו מאוד טוב, 17 שלשות מ-34, זה עזר לנו. איבדנו רק שישה כדורים, הגענו לסיטואציות טובות. שמרנו קצת פחות טוב, אבל התקפית היינו בלתי עצירים, שמח על הניצחון. מה הסוד? אין סוד, באים לתת הכל בכל משחק. הפועל תל אביב מאוד איכותית, זה שהיא מפסידה פה ושם זה לא אומר כלום. באים לעשות את העבודה שלנו. השחקנים מבינים את גודל המעמד כשיש משחקים גדולים, שמח שעשינו את זה, באנו מאוד מרוכזים.

“קצת הורדנו את הרגל מהגז, התעשתנו בסוף, ושיחקנו נכון נגד הלחץ שלהם”, המשיך הפורוורד. “אנחנו לא מתייחסים לזה בצורה שונה, הווידאו של לפני המשחק הוא אותו הווידאו. יש משהו שנקרא אגו ספורטיבי, ואנחנו רוצים להתעלות מעל המעמד, נגד כל קבוצה, בטח נגד קבוצה איכותית שכזאת. הדברים הקטנים משנים. הזזנו את הכדור נכון, קלענו באחוזים גבוהים, לא הכרחנו את המשחק”.

יובל זוסמן חוגג (אורן בן חקון)יובל זוסמן חוגג (אורן בן חקון)

זוסמן דיבר גם על החלק ההגנתי ועל מכבי ת”א: “היינו יכולים להיות יותר טובים בהגנה, אבל בגלל שההתקפה עבדה כל כך טוב, זה פחות הורגש. קצת נשמח היום, נירגע. מכבי קבוצה מאוד איכותית שגם בקצב טוב, הם ניצחו את הכוכב בקצב גבוה ופיזי. הם משחקים בצורה טובה. בגביע כל משחק לגופו, הרבה דברים יכולים להשתנות. וידאו כזה או אחר לא ישנה יותר מדי, אלא איך אנחנו מגיעים למשחק. הם במומנטום מאוד חיובי”.

השחקן מסר גם את תנחומיו למשפחת פדרמן לאחר שהאב דייויד הלך אתמול לעולמו: "משתתף בצער המשפחה, דייויד היה בן אדם מאוד אהוב כשהייתי במכבי, בן אדם טוב, חייכן. תנחומיי למשפחה, עצוב לשמוע. מקווה שהנשמה שלו תהיה חופשיה". על הבחירה של אבדיה לאולסטאר: "אני שמח על הבחירה של דני לאולסטאר, הוא לא עונה לי, אני לא נוטר טינה, אולי זה ההישג הכי גדול לספורטאי בודד בספורט קבוצתי. גאווה גדולה בשביל כולנו". 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */