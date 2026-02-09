"מבינים את גודל המעמד": שביעות רצון בירושלים

הפועל ירושלים ניצחה אמש (ראשון) את הפועל תל אביב במסגרת המחזור ה-16 של ליגת העל, במה שהיה גם לניצחון הרביעי העונה של יונתן אלון וחניכיו על האדומים מתל אביב. חיוכים נרשמו אצל אנשי המועדון לאחר המשחק ולא בכדי, הרי ארבעה ניצחונות על אותה היריבה באותה העונה ובשלוש מסגרות שונות - גביע ווינר, גביע המדינה ושניים במסגרת ליגת העל, אינו דבר של מה בכך, בטח שהיו מספר דברים שהרגישו דומים בין כל המשחקים.

הניצחון אתמול יצר מצב מעניין בטבלת הליגה. עד כה ראשות הטבלה הייתה של הפועל תל אביב לאחר שניצחה את מכבי תל אביב בדרבי התל אביבי, רק שההפסד של דמיטריס איטודיס וחניכיו שם בטור ההפסדים שלהם שניים כאלו, כך שבמידה ומכבי תל אביב תנצח הערב הרי שהפועל ירושלים דאגה לשינוי בפסגת הטבלה של ליגת העל. במועדון היו מרוצים מרמת הריכוז והביצוע שהציגו השחקנים על הפרקט בפיס ארינה.

תוכנית המשחק של הירושלמים שוב עבדה, השחקנים שוב הוציאו לפועל ברמה טובה מאוד וכשהדברים עובדים טוב הרי שצריך להמשיך איתם, וניהול המשחק של יונתן אלון היה פשוט נהדר כפי שקרה ברבע גמר גביע המדינה, כמו בסיבוב הקודם בליגה ובדיוק כמו קרה אתמול. הרצף של אלון מול הפועל תל אביב ואיטודיס עומד על חמישה ניצחונות רצופים מהעונה שעברה ושישה מתוך שבעה בסך הכל.

יונתן אלון ודימיטריס איטודיס לפני המשחק (אורן בן חקון)

שבוע מכריע בפתח

אין ספק שכאשר מדובר במאורע שחוזר על עצמו מספר רב של פעמים, כשההשפעה יכולה להיות גם מנטלית על היריבה, היה ודרכיהן יצטלבו בהמשך הדרך בזירה המקומית. הקבוצה מהבירה עלתה אתמול למאזן של 11 ניצחונות אל מול חמישה הפסדים, כשבהמשך השבוע הפועל ירושלים תתארח בפלאספורט טאלירקיו שם תפגוש את רייר ונציה במסגרת המחזור האחרון של העונה הסדירה בשלב הבתים של היורוקאפ.

כזכור, הירושלמים הבטיחו את ראשות הבית וכעת הם ממתינים רק ליריבתם ברבע הגמר שישוחק בפורמט של משחק נוקאאוט אחד בין ה-17-18 למרץ, כך שמעשית לוח המשחקים של הפועל ירושלים יחווה ירידה מסוימת בעומס. אך עוד קודם לכן, הירושלמים יפגשו את מכבי תל אביב במסגרת חצי גמר גביע המדינה. המחמאות לאחר המשחק הלכו ליובל זוסמן שסיים את המשחק עם 14 נקודות ו-4 ריבאונדים ואסיסטים. מעבר לזוסמן, כמובן שגם אנתוני לאמב, שסיים את המשחק עם 11 נקודות ו-6 ריבאונדים, זכה למילות שבח בערב שבו ג'ארד הארפר, קשיוס ווינסטון, אוסטין ווילי וקאדין קרינגטון היו פשוט מעל כולם.

שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

“שיחקנו נכון נגד הלחץ שלהם”

יובל זוסמן אמר לאחר המשחק: "קלענו מאוד טוב, 17 שלשות מ-34, זה עזר לנו. איבדנו רק שישה כדורים, הגענו לסיטואציות טובות. שמרנו קצת פחות טוב, אבל התקפית היינו בלתי עצירים, שמח על הניצחון. מה הסוד? אין סוד, באים לתת הכל בכל משחק. הפועל תל אביב מאוד איכותית, זה שהיא מפסידה פה ושם זה לא אומר כלום. באים לעשות את העבודה שלנו. השחקנים מבינים את גודל המעמד כשיש משחקים גדולים, שמח שעשינו את זה, באנו מאוד מרוכזים.

“קצת הורדנו את הרגל מהגז, התעשתנו בסוף, ושיחקנו נכון נגד הלחץ שלהם”, המשיך הפורוורד. “אנחנו לא מתייחסים לזה בצורה שונה, הווידאו של לפני המשחק הוא אותו הווידאו. יש משהו שנקרא אגו ספורטיבי, ואנחנו רוצים להתעלות מעל המעמד, נגד כל קבוצה, בטח נגד קבוצה איכותית שכזאת. הדברים הקטנים משנים. הזזנו את הכדור נכון, קלענו באחוזים גבוהים, לא הכרחנו את המשחק”.

יובל זוסמן חוגג (אורן בן חקון)

זוסמן דיבר גם על החלק ההגנתי ועל מכבי ת”א: “היינו יכולים להיות יותר טובים בהגנה, אבל בגלל שההתקפה עבדה כל כך טוב, זה פחות הורגש. קצת נשמח היום, נירגע. מכבי קבוצה מאוד איכותית שגם בקצב טוב, הם ניצחו את הכוכב בקצב גבוה ופיזי. הם משחקים בצורה טובה. בגביע כל משחק לגופו, הרבה דברים יכולים להשתנות. וידאו כזה או אחר לא ישנה יותר מדי, אלא איך אנחנו מגיעים למשחק. הם במומנטום מאוד חיובי”.

השחקן מסר גם את תנחומיו למשפחת פדרמן לאחר שהאב דייויד הלך אתמול לעולמו: "משתתף בצער המשפחה, דייויד היה בן אדם מאוד אהוב כשהייתי במכבי, בן אדם טוב, חייכן. תנחומיי למשפחה, עצוב לשמוע. מקווה שהנשמה שלו תהיה חופשיה". על הבחירה של אבדיה לאולסטאר: "אני שמח על הבחירה של דני לאולסטאר, הוא לא עונה לי, אני לא נוטר טינה, אולי זה ההישג הכי גדול לספורטאי בודד בספורט קבוצתי. גאווה גדולה בשביל כולנו".