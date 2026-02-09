"אחת ההופעות הגרועות, סטירת לחי לארה"ב"

נשיא ארצות הברית, דונאלד טראמפ, עורר סערה לאחר שתקף בחריפות את מופע המחצית של באד באני בסופרבול. בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות כינה טראמם את ההופעה של הכוכב הפוארטו ריקני “גרועה בצורה מוחלטת, אחת הגרועות אי פעם”, ואף טען כי מדובר ב“סטירת לחי לארצות הברית”.

לדברי טראמפ, מופע המחצית לא ייצג את ערכיה של אמריקה: “אין שום דבר מעורר השראה בבלאגן הזה. זה לא הגיוני, זה פוגע בגדולתה של אמריקה ולא מייצג את הסטנדרטים שלנו של הצלחה, יצירתיות ומצוינות”. הנשיא הוסיף ביקורת נוקבת גם על השפה והכוריאוגרפיה: “אף אחד לא מבין מילה ממה שהוא אומר, והריקודים מגעילים - במיוחד לילדים צעירים שצופים בזה בכל רחבי ארה”ב ובעולם”.

באד באני ספג ביקורת מצד חוגים שמרניים כבר מאז הוכרז בשנה שעברה כאומן המרכזי שיופיע במחצית. למרות זאת, הוא בחר להעלות לבמת הסופרבול מופע שנשען במובהק על התרבות הפוארטו ריקנית והלטינית, עם שירים שבוצעו ברובם בספרדית, באצטדיון ליווי’ס בסנטה קלרה, קליפורניה.

באד באני במחצית של הסופרבול (רויטרס)

המופע שעורר סערה

המופע הדגיש את הזהות הלטינית של הזמר לכל אורכו. באד באני שר תוך כדי הליכה בסט שעוצב כשדות קנה סוכר - סמל מובהק לקריביים ולמדינות כמו פוארטו ריקו וקובה - ובמהלך אחד המעברים המוזיקליים הוא התייחס למסע האישי שלו, ואמר בספרדית: “זה בגלל שמעולם, אף פעם, לא הפסקתי להאמין בעצמי - וגם אתם צריכים להאמין בעצמכם”.

באד באני מלהיב את סן פרנסיסקו (רויטרס)

לקראת סיום המופע הציג באד באני מחווה גיאוגרפית ותרבותית, כשהקרין את מדינות יבשת אמריקה מדרום לצפון - מצ’ילה ועד קנדה - וסיים בפוארטו ריקו, מקום הולדתו. בשלב אחר נראה כשהוא מעניק פרס גראמי לילד צעיר על הבמה, כמחווה להצלחתו בשנים האחרונות.