"קאררס כבש שער של ויניסיוס ושבר את ולנסיה"

זה לא היה משחק גדול של ריאל מדריד, אבל זה היה הערב של אלברו קאררס. המגן השמאלי שאיבד את מקומו בהרכב מול ראיו וייקאנו ונשא איתו גם זיכרון כואב מהחמצה בסופר קופה, היה זה ששינה את המשחק במסטאייה במהלך אישי אחד, כזה שהוציא את ריאל מהקיפאון והוביל לניצחון חוץ יקר, 0:2 על ולנסיה. “קאררס כבש שער של ויניסיוס", נכתב בעיתון ‘מארקה’, “פעולה אישית אחת שלו שינתה את גורל המשחק".

השער הגיע בדיוק מהרגל שלא ציפו לה. קאררס נכנס לרחבה, הטעה ימינה ושמאלה ובחר דווקא ברגל ימין הפחות חזקה שלו כדי לשלוח כדור שטוח לפינה. ב’מארקה’ הדגישו כי “זהו שער עם ערך גדול בהרבה מהקודם: לא לסגור משחק, אלא לפתוח אותו”, ובכך הפך שער אחד לסמל של חזרה לאמון ושל שינוי מומנטום. אם בג’דה (בסופר קופה) ‘התריס נסגר בפניו’, הוא נפתח מחדש במסטאייה.

“השער של קארראס שבר את ולנסיה והוציא משיווי משקל גם את הקהל - ומהרגע הזה, גם את הקבוצה”. ריאל הרגישה בנוח, ואף הוסיפה שער נוסף במהלך איכותי: מסירת עומק של דין האוסן לברהים דיאס, שסידר לקיליאן אמבפה את ה-0:2. “אמבפה תמיד מופיע ברגע הנכון", הוסיפו ב’מארקה’.

כוכב אחד מעז: קאררס במהלך אישי אדיר!

”קורטואה כמעט ולא סבל”

בכל אופן, השער של קאררס היה נקודת המפנה, ואחריו ריאל באמת השתחררה. עד אז, גם היא ידעה שלא מדובר בערב מבריק. “זה היה משחק מאוד פרקטי”, נכתב ב’מארקה’, שם הוסיפו כי טיבו קורטואה “כמעט ולא סבל וזה תמיד סימן מצוין”. ואכן, ההגנה תפקדה היטב, והשער הנקי במשחק חוץ סיפק בסיס שקט למה שהגיע בהמשך.

מצד שני, בספרד ביקרו את היכולת: “הכדורגל של ריאל ממשיך להיות אפור, חסר ברק - ללא סימני שיפור, משחק בהילוך איטי, עם מסירות קצרות וללא תנועה. זו בעיה של גישה".