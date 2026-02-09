יום שני, 09.02.2026 שעה 07:45
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3427-2622אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

"קאררס כבש שער של ויניסיוס ושבר את ולנסיה"

בספרד פירגנו למגן שכבש ב-0:2 וגם לאמבפה: "תמיד מופיע ברגע הנכון", אבל גם ביקרו: "הכדורגל של ריאל ממשיך להיות אפור, חסר ברק וללא סימני שיפור"

|
אלברו קאררס (IMAGO)
אלברו קאררס (IMAGO)

זה לא היה משחק גדול של ריאל מדריד, אבל זה היה הערב של אלברו קאררס. המגן השמאלי שאיבד את מקומו בהרכב מול ראיו וייקאנו ונשא איתו גם זיכרון כואב מהחמצה בסופר קופה, היה זה ששינה את המשחק במסטאייה במהלך אישי אחד, כזה שהוציא את ריאל מהקיפאון והוביל לניצחון חוץ יקר, 0:2 על ולנסיה. “קאררס כבש שער של ויניסיוס", נכתב בעיתון ‘מארקה’, “פעולה אישית אחת שלו שינתה את גורל המשחק".

השער הגיע בדיוק מהרגל שלא ציפו לה. קאררס נכנס לרחבה, הטעה ימינה ושמאלה ובחר דווקא ברגל ימין הפחות חזקה שלו כדי לשלוח כדור שטוח לפינה. ב’מארקה’ הדגישו כי “זהו שער עם ערך גדול בהרבה מהקודם: לא לסגור משחק, אלא לפתוח אותו”, ובכך הפך שער אחד לסמל של חזרה לאמון ושל שינוי מומנטום. אם בג’דה (בסופר קופה) ‘התריס נסגר בפניו’, הוא נפתח מחדש במסטאייה.

“השער של קארראס שבר את ולנסיה והוציא משיווי משקל גם את הקהל - ומהרגע הזה, גם את הקבוצה”. ריאל הרגישה בנוח, ואף הוסיפה שער נוסף במהלך איכותי: מסירת עומק של דין האוסן לברהים דיאס, שסידר לקיליאן אמבפה את ה-0:2. “אמבפה תמיד מופיע ברגע הנכון", הוסיפו ב’מארקה’.

כוכב אחד מעז: קאררס במהלך אישי אדיר!

”קורטואה כמעט ולא סבל”

בכל אופן, השער של קאררס היה נקודת המפנה, ואחריו ריאל באמת השתחררה. עד אז, גם היא ידעה שלא מדובר בערב מבריק. “זה היה משחק מאוד פרקטי”, נכתב ב’מארקה’, שם הוסיפו כי טיבו קורטואה “כמעט ולא סבל וזה תמיד סימן מצוין”. ואכן, ההגנה תפקדה היטב, והשער הנקי במשחק חוץ סיפק בסיס שקט למה שהגיע בהמשך.

מצד שני, בספרד ביקרו את היכולת: “הכדורגל של ריאל ממשיך להיות אפור, חסר ברק - ללא סימני שיפור, משחק בהילוך איטי, עם מסירות קצרות וללא תנועה. זו בעיה של גישה".

