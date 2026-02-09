יום שני, 09.02.2026 שעה 07:01
ממו פותח את מסע הקאמבק בטנריף

האמריקאי בן ה-28, שהדרדר בדירוג בגלל פציעות, הגיע לאיים הקנריים כדי לשקם את הקריירה: "המטרה היא להישאר בריא ולחזור למאייה הראשונה"

נובאק ג'וקוביץ' מצטלם סלפי עם מעריץ. (רויטרס)

בגיל 28, הטניסאי האמריקאי מייקל ממו נכנס לשלב מכריע בקריירה שלו, והוא בחר במקום מיוחד כדי להתחיל אותו מחדש. השבועיים הקרובים יראו את ממו מתחרה לראשונה בצ'לנג'ר טנריף, המתקיים באקדמיית הטניס אבאמה בגיאה דה איסורה. בעוד החורף עדיין שולט ברוב אירופה וצפון אמריקה, טנריף מציעה טמפרטורות נוחות, שמש ומגרשים קשים מצוינים, מה שיוצר תנאים אידיאליים לאימון ותחרות ברמה גבוהה.

ממו, שהחל את הקריירה המקצוענית שלו ב-2016, מדורג כיום במקום ה-238 בעולם, רחוק משיא הקריירה שלו (מקום 81) אותו השיג בספטמבר 2023. האמריקאי מחזיק באמתחתו שבעה תארים בסבב הצ'לנג'ר, כולם על מגרשים קשים בארצות הברית. לאחר שהתמודד עם פציעות בשנתיים האחרונות, הוא פתח את שנת 2026 בצורה חזקה עם הגעה לרבע הגמר בטורניר ה-ATP 250 בהונג קונג, שם רשם את אחד הניצחונות הגדולים בקריירה שלו על קKaren Khachanov, המדורג רביעי בטורניר.

"זה מקום יפהפה," אמר ממו על ההתרשמות הראשונית שלו מטנריף. "זו הפעם הראשונה שלי כאן. שמעתי שזה מקום נחמד וטורניר טוב, אבל ההגעה לכאן עלתה על כל הציפיות. לראות את זה באופן אישי, הנופים ממגרשי הטניס פשוט מדהימים. זה מקום מרהיב וזה הולך להיות 'משרד' נהדר לשבועיים הקרובים".

ממו, שנולד למשפחת טניס (אביו טוני היה שחקן ATP), הדגיש כי המטרה העיקרית שלו כרגע היא בניית מומנטום ושמירה על הבריאות. "היו לי כמה פציעות בשנתיים האחרונות, וזה היה קשה," שיתף. "אבל זה חלק מלהיות טניסאי מקצוען. עשיתי הכל כדי להישאר בריא. שמחתי להתחיל את השנה כפי שהתחלתי, הניצחון על חצ'אנוב נותן לי ביטחון שזו הולכת להיות שנה נהדרת עבורי".

לגבי מטרותיו להמשך העונה, ממו נשמע מציאותי אך נחוש: "המטרה הגדולה ביותר היא ללא ספק להישאר בריא ולשחק שנה קלנדרית מלאה. מבחינת דירוג, אני רוצה לראות את עצמי חוזר לטופ 100, ומשם להתקדם. אני בהחלט יכול לשאוף ליותר, אבל אני רוצה לעשות צעד אחר צעד".

תנאי המגרש בטנריף נראים מתאימים לסגנון המשחק שלו. "המגרשים כאן ייחודיים. הם בצד האיטי יותר, אבל זה מתאים לי. אני אתלט טוב ויכול לשחק טניס פיזי. הראלים כאן יהיו קצת יותר ארוכים", ניתח ממו.

למרות ההתמקדות במסע האישי שלו, ממו עוקב מקרוב גם אחרי הבמות הגדולות ביותר, והתייחס למשחקים האחרונים באליפות אוסטרליה הפתוחה, כולל המפגשים בין אלקרס לזברב ובין סינר לג'וקוביץ', אותם הגדיר כ"רמה מדהימה" ו"תענוג לטניס". כעת, הוא מקווה שהשקט והתנאים באיים הקנריים יעזרו לו לחזור לקדמת הבמה העולמית.

