היום בו אגאסי הובס ע"י מאמנו לעתיד

ב-1991 הובס אנדרה אגאסי 6:1, 6:2 ע"י בראד גילברט בסן פרנסיסקו. שלוש שנים לאחר מכן, המנצח הפך למאמן שהוביל את האמריקאי לפסגת הדירוג העולמי.

מאת מערכת ONE

בכל יום בהיסטוריה של הטניס ישנם רגעים שנחרטים בזיכרון, אך ה-9 בפברואר 1991 סיפק מפגש שהפך למשמעותי הרבה יותר במבט לאחור. באותו יום, אנדרה אגאסי, אז המדורג רביעי בעולם, ספג הפסד כבד וחריג בחצי גמר טורניר סן פרנסיסקו. יריבו היה לא אחר מאשר בראד גילברט, האיש ששלוש שנים מאוחר יותר יהפוך למאמן שיוביל את אגאסי למקום הראשון בעולם.

המשחק עצמו היה חד צדדי לחלוטין. אגאסי, שהגיע לטורניר כמדורג הבכיר וכמי שזכה בגביע המאסטרס בסוף עונת 1990, ציפה למפגש נוח יחסית מול גילברט, אותו ניצח בשני המפגשים הקודמים ביניהם מתוך שלושה. אולם, תוך פחות משעה, הלוח הראה 6:1, 6:2 לטובת גילברט, שפשוט פירק את יריבו הצעיר לגורמים.

"הוא דרס אותי", הודה אגאסי לאחר המשחק, כשהוא משווה את התחושה להפסד הכואב שלו לפיט סמפראס בגמר אליפות ארה"ב הפתוחה. "הוא מעולם לא הגיש כל כך טוב. אפילו המגישים הגדולים במשחק לא מגישים ככה. לא הצלחתי להיכנס לקצב, אין הרבה מה לעשות כשהוא משחק ברמה כזו".

גילברט, שהיה ידוע כשחקן טקטי חכם המסתמך על מספרים וסטטיסטיקות יותר מאשר על עוצמה, לקח את הניצחון בגישה פילוסופית יותר. "יש לך חמישה ימים בשנה שבהם לא משנה נגד מי אתה משחק, אתה תנצח", אמר המנצח. "ויש לך שמונה ימים שבהם אתה לא יכול לנצח אף אחד". גילברט, שדורג אז במקום ה-10 בעולם, הציג משחק מושלם באותו ערב בסן פרנסיסקו.

באותה תקופה, אגאסי היה כבר כוכב ענק, "הילד מלאס וגאס", המוכר בזכות סגנון הלבוש הצבעוני והחזרות ההגשה הקטלניות שלו. למרות הכישרון העצום, הוא עדיין חיפש את תואר הגראנד סלאם הראשון שלו לאחר שהפסיד בגמר הרולאן גארוס ובגמר אליפות ארה"ב ב-1990.

האירוניה הגדולה של אותו משחק התבררה רק שנים ספורות לאחר מכן. גישתו החכמה של גילברט למשחק הייתה הסיבה שבגללה שכר אותו אגאסי כמאמנו שלוש שנים אחרי התבוסה בסן פרנסיסקו. תחת הדרכתו של גילברט, אגאסי זכה בשישה תוארי גראנד סלאם, השלים את ה"קרייר גראנד סלאם" והעפיל לפסגת הדירוג העולמי.

פרט מעניין נוסף מאותו טורניר ב-1991 הוא זהות המנצח בגמר. לאחר שהביס את אגאסי, גילברט הפסיד במשחק על התואר לדארן קייהיל האוסטרלי (6:2, 3:6, 6:4). לימים, גם קייהיל הפך למאמנו של אגאסי, בתחילת שנת 2002, מה שהופך את חצי הגמר ההוא בסן פרנסיסקו לצומת דרכים היסטורי בקריירה של אגדת הטניס האמריקאית.

