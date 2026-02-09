הרכש הכי טוב של הקיץ הציל את ארבלואה וריאל

ריאל מדריד צימקה שוב את הפער מברצלונה בפסגת הליגה הספרדית לנקודה אחת עם ניצחון חוץ 0:2 על ולנסיה במסטאייה. אורי רייך, אורן קדוש וחמי אלמוג מסכמים בפודקאסט ריאל את המשחק ומתכוננים למשוכה הבאה.

מה בתפריט: היעדר טביעת האצבע והשיטה של אלברו ארבלואה, האם בשלב הזה בכלל חשובה הניראות או רק הנקודות, המבצע האישי הגדול והרגע בו הרכש הכי טוב של הקיץ הציל את המצב, קיליאן אמבפה לא מפסיק לכבוש וגורר השוואות לכריסטיאנו ולרונאלדו, המחסור בניצוץ וההתבססות על היכולת האישית.

כוכב אחד מעז: קאררס במהלך אישי אדיר!

וגם: האם מתפתח סאגת בעמדת המגן הימני לאור ההופעה של דויד חימנס והייבוש של דני קרבחאל, ומי צריך להיות המגן הבכיר, החלק האחורי הטוב בליגה, הנתון המחמיא כשריאל כובשת ראשונה, הפער שצומק וסיכויי האליפות, המפגש מול ריאל סוסיאדד הלוהטת והוויכוח סביב המושאל אנדריק.