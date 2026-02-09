"דברים ישתנו, פלטין היחיד שכיבד את הגופיה"

הפועל תל אביב במצב חירום. האדומים רק החריפו את המשבר העצום עם הפסד נוסף אמש (ראשון), אבל כזה שרק מעמיק את המצב, עם תבוסה לא נעימה של 105:91 בארנה נגד הפועל ירושלים. הקבוצה סופרת כבר חמישה משחקים ללא ניצחון, שישה הפסדים בשבעה משחקים וגם שישה הפסדים ברציפות רק לחבורה של יונתן אלון.

איטודיס שיתף בכעס רב בסיום: “אני רוצה להתנצל בשביל כל אוהדי הפועל תל אביב, בשביל הבעלים, הספונסרים, כל מי שתומך בהפועל תל אביב. זה לא מקובל, הצורה שבא עלינו למשחק ברבע השלישי, לא היינו שם בהגנה. זה ישתנה בצורה דרסטית. ברכות לירושלים, הם שיחקו יותר טוב, קלעו שלשות גדולות, הם ניצחו אותנו במאבק. באנו לכאן עם רעיונות מסוימים, שלא הצלחנו להביא לחיים כי לא היינו כאן להגנה. רציתי להשתמש אפילו בפסק הזמן השלישי שלי ברבע השלישי”.

עוד אמר: “מתנצל בפני כל מי שתומך בקבוצה, ה-79 שהיו פה והאלפים בבית. אנחנו יכולים להפסיד, אבל לא בלי מלחמה. מי שלובש את הגופייה של הפועל תל אביב ילחם עד הסוף. הגישה ההגנתית שלנו תשתנה דרסטית. זה הזמן להסתכל במראה ולחשוב מה כל אחד לא מביא אל הפרקט. כפרטים וכקבוצה, ולא לחשוב על האג'נדה האישית של כל שחקן. דברים ישתנו, זה לא יקרה בבת אחת. יש לנו שחקן אחד שנכנס למגרש שכיבד את הגופיה של הפועל תל אביב. זה היה פלטין, הוא היה מוכן למות בשביל הקבוצה. הוא לא הכי מוכשר, אבל הוא השחקן שנותן הכי הרבה”.

איטודיס: ״ביזיון, צריכים להסתכל במראה״

היווני נשאל על הייז דייויס: “הפועל תל אביב, ההנהלה, הצוות, כולל אותי, מסתכלים על הכל עם עיניים ואוזניים, עם כל מערכות הסקאוטינג. אנחנו מסתכלים מסביב. יש לנו הנהלה שמוכנה לעשות כל מהלך כדי לקדם את הפועל תל אביב, וצריך לכבד את הקהל הגדול הזה. יש לנו אותם איתנו. בגלל זה אני רוצה להתנצל בפניהם. אני לא אחשוף מה אני הולך לעשות. אנחנו רואים דברים, התמונות והמספרים לא משקרים. מי שמוכן לקבל ביקורת, ויהיה מוכן לעזור לקבוצה בלי אג'נדה אישית, יעזור לקבוצה”.

קפטן הקבוצה בר טימור הוסיף: “משחק רע מאוד. שוב בזמן האחרון. נראה שכל אחד יסתכל על עצמו, ויבין איזה שינוי הוא צריך להביא לקבוצה כי זה לא יכול להמשיך ככה. אנחנו צריכים להתנצל בפני מי שכל קשור בהפועל תל אביב על הערב הזה. אפשר לקרוא לזה משבר או מה שלא יהיה. בכל התחומים, זה רגע קשה, גם במשחק הזה. אנחנו כן מגיעים מוכנים, קורה לנו משהו תוך כדי משחק. אני לא יודע לשים את האצבע מה. הגיע הזמן שלנו, זה לא עניין של שחקנים, זה עניין של כל אחד ולבוא מחר אחרת. אי אפשר להמשיך ככה”.

עוד מהגארד: “עשינו מספיק שיחות לאחרונה, מגיע שלב שלא צריך עוד. אין מה להמשיך עם זה. הפועל ירושלים קבוצה טובה מאוד, מגיע להם כל הכבוד. לא יודע לומר מה לא עובד מולם. כל משחק מתפתח בצורה אחרת. אנחנו צריכים קודם כל ניצחון, יש הרבה דברים לפתור ולעשות יותר טוב, יש לנו הרבה עבודה והרבה דברים לשנות ולשחק בצורה אחרת, להיות שם אחד בשביל השני כל יום. זה יביא לנו ניצחון, אבל זה מעבר מלנצח איזה משחק”.