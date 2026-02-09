יום שני, 09.02.2026 שעה 01:17
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
5823-6323ברצלונה1
5718-4923ריאל מדריד2
4518-3823אתלטיקו מדריד3
4223-3921ויאריאל4
3828-3723בטיס5
3427-2622אספניול6
3325-3023סלטה ויגו7
3131-3323ריאל סוסיאדד8
2928-2823אוססונה9
2833-2523אתלטיק בילבאו10
2627-1823חטאפה11
2637-2223ג'ירונה12
2538-3023סביליה13
2529-2023אלאבס14
2435-3123אלצ'ה15
2437-2823מיורקה16
2337-2323ולנסיה17
2230-1822ראיו וייקאנו18
1838-2622לבאנטה19
1634-1222אוביידו20

"אם מישהו יכול לעקוף את רונאלדו, זה קיליאן"

מאמן ריאל, ארבלואה, פרגן לחלוץ אחרי ה-0:2 על ולנסיה: "אין מילים לתאר, חשבנו שלא נראה משהו כמו כריס", "לאט לאט משתפרים והופכים לקבוצה מגובשת"

|
קיליאן אמבפה חוגג עם פדה ואלוורדה (רויטרס)
קיליאן אמבפה חוגג עם פדה ואלוורדה (רויטרס)

ריאל מדריד רשמה את ניצחונה השישי ברציפות בליגה הספרדית אמש (ראשון) כשהתארחה במסטאייה למשחק לא פשוט בכלל אצל ולנסיה, והשיגה את שלוש הנקודות בזכות 0:2 בתום 90 דקות.

מאמן הבלאנקוס, אלברו ארבלואה, נדהם מהיכולת של קיליאן אמבפה, שכבש את השער השני במשחק: “אין מילים לתאר אותו. חשבנו שלא נראה משהו שדומה לכריסטיאנו רונאלדו, אבל הוא נמצא בדרך שלו. אם מישהו יכול לעקוף את כריס, זה קיליאן”.

על הניצחון אמר: “לשחק במסטאייה זה תמיד כמו ללכת לרופא שיניים. אנחנו ידענו כמה קשה יהיה המשחק, וכמה הם ידרשו מאיתנו. זה היה מאבק רציני ומחויב. אני שמח, ואנחנו נמשיך להשתפר.

אלברו ארבלואה (IMAGO)

“תמיד קשה במסטאייה, בגלל האווירה והתשוקה שיש להם נגד ריאל מדריד. אבל הצלחנו לגבור על כך, שלטנו במשחק בצורה טובה, קורטואה לא היה זקוק לבצע עצירה אחת. השחקנים היו מחויבים ונתנו הופעה טובה”.

אמבפה חוגג עם קאררס וברהים דיאס (IMAGO)

המאמן הוסיף גם על מגנו המתאושש: “קרבחאל? אני רואה שהוא משתפר מיום ליום, לאט לאט, אי אפשר להסביר כמה הוא חשוב לנו, הוא מהווה דוגמא”. על קורטואה: “ביצע היום 0 הצלות, זאת הדרך. השחקנים עוזרים אחד לשנים ולאט לאט אנחנו הופכים לקבוצה מגובשת”.

