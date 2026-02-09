בהפועל פ"ת מצפים ל-7,000 אוהדים ביום שבת

בהפועל פתח תקווה מצפים לתמיכה של 7,000 אוהדים במשחק הביתי הקרוב מול הפועל חיפה (שבת, 15:00), משחק אשר אם המלאבסים ינצחו בו, הם יתקרבו משמעותית להעפלה מפתיעה לפלייאוף העליון.

במועדון לא יסתפקו רק בשעה הנוחה בצהרי יום שבת: בצירוף היכולת והכושר הטוב שרושמת החבורה של עומר פרץ, במועדון יצאו במבצע מיוחד עבור כרטיסים למשפחות ומתכוונים גם לשווק כרטיס כפול למשחק הזה ולמשחק מול הפועל תל אביב.

במועדון נשמו אתמול לרווחה, כשהאבחון הראשוני לגבי פציעתו של נדב נידם קבע כי הקשר לא סובל מקרע בשריר הארבע ראשי והוא ינסה לחזור להתאמן בימים הקרובים. עידן כהן עשוי לחזור לסגל גם הוא לאחר למעלה מחודש ופ"ת עשויה ליהנות מסגל מלא.

נדב נידם. במועדון נשמו לרווחה (רדאד ג'בארה)

במועדון בודקים אפשרות לצרף ישראלי אחרון, אדניי יעזוב?

יומיים וחצי לסיום החלון ובמועדון עשויים לרשום חיזוק ישראלי אחרון בדמותו של אוראל באיה, שיעזוב את הפועל ירושלים. למרות זאת, כדי לצרפו, יצטרכו במועדון לשחרר שחקנים כדי להקל על התקציב, כאשר צעד אחד כבר נעשה עם מעברו המסתמן של עמית גלזר לעירוני קריית שמונה. במועדון ינסו למצוא קבוצה גם לרוי בן נביא וליער זמברובסקי.

כפי שפרסמנו, הנטייה היא להישאר עם שבעה זרים כשרק שישה ירשמו מדי שבוע, אך לא מן הנמנע שאם ג'יימס אדניי ימצא קבוצה עד תום החלון הוא יעזוב. הקשר, שכבש ארבעה שערים ובישל עוד ארבעה נוספים, זוכה לגישושים מהפועל חיפה ואף זכה להתעניינות מהליגה הטורקית השנייה, אך המגעים לא הבשילו.

ג'יימס אדניי. יעזוב? (חג'אג' רחאל)

בכל אופן, בפ"ת הבהירו לשחקן כי אם יישאר, ישתמשו בו בכל אופן וקיימת הערכה לתרומה שלו במאבק על הפלייאוף. אם יעזוב לבסוף, פ"ת בכל אופן על פי ההערכות, לא צפויה לצרף שחקן זר נוסף.