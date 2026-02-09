יום שני, 09.02.2026 שעה 06:42
ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
4820-4921הפועל ב"ש1
4723-4721בית"ר ירושלים2
4125-4122הפועל ת"א3
3926-4321מכבי ת"א4
3624-4222מכבי חיפה5
3234-3922הפועל פ"ת6
2829-2522בני סכנין7
2845-3622מכבי נתניה8
2342-2722מ.ס אשדוד9
2246-2622עירוני טבריה10
2040-3122עירוני ק"ש11
2031-2122הפועל ירושלים12
2039-2822הפועל חיפה13
1147-1621מכבי בני ריינה14

בהפועל פ"ת מצפים ל-7,000 אוהדים ביום שבת

לאור היכולת והמאבק על הפלייאוף, במועדון יצאו במבצעים. הערכה ראשונית: נידם לא סובל מקרע. באיה עשוי לחתום, אדניי זוכה לגישושים מהפועל חיפה

|
אוהדי הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)
אוהדי הפועל פתח תקווה (ראובן שוורץ)

בהפועל פתח תקווה מצפים לתמיכה של 7,000 אוהדים במשחק הביתי הקרוב מול הפועל חיפה (שבת, 15:00), משחק אשר אם המלאבסים ינצחו בו, הם יתקרבו משמעותית להעפלה מפתיעה לפלייאוף העליון.

במועדון לא יסתפקו רק בשעה הנוחה בצהרי יום שבת: בצירוף היכולת והכושר הטוב שרושמת החבורה של עומר פרץ, במועדון יצאו במבצע מיוחד עבור כרטיסים למשפחות ומתכוונים גם לשווק כרטיס כפול למשחק הזה ולמשחק מול הפועל תל אביב.

במועדון נשמו אתמול לרווחה, כשהאבחון הראשוני לגבי פציעתו של נדב נידם קבע כי הקשר לא סובל מקרע בשריר הארבע ראשי והוא ינסה לחזור להתאמן בימים הקרובים. עידן כהן עשוי לחזור לסגל גם הוא לאחר למעלה מחודש ופ"ת עשויה ליהנות מסגל מלא.

נדב נידם. במועדון נשמו לרווחה (רדאד גנדב נידם. במועדון נשמו לרווחה (רדאד ג'בארה)

במועדון בודקים אפשרות לצרף ישראלי אחרון, אדניי יעזוב?

יומיים וחצי לסיום החלון ובמועדון עשויים לרשום חיזוק ישראלי אחרון בדמותו של אוראל באיה, שיעזוב את הפועל ירושלים. למרות זאת, כדי לצרפו, יצטרכו במועדון לשחרר שחקנים כדי להקל על התקציב, כאשר צעד אחד כבר נעשה עם מעברו המסתמן של עמית גלזר לעירוני קריית שמונה. במועדון ינסו למצוא קבוצה גם לרוי בן נביא וליער זמברובסקי.

כפי שפרסמנו, הנטייה היא להישאר עם שבעה זרים כשרק שישה ירשמו מדי שבוע, אך לא מן הנמנע שאם ג'יימס אדניי ימצא קבוצה עד תום החלון הוא יעזוב. הקשר, שכבש ארבעה שערים ובישל עוד ארבעה נוספים, זוכה לגישושים מהפועל חיפה ואף זכה להתעניינות מהליגה הטורקית השנייה, אך המגעים לא הבשילו.

גג'יימס אדניי. יעזוב? (חג'אג' רחאל)

בכל אופן, בפ"ת הבהירו לשחקן כי אם יישאר, ישתמשו בו בכל אופן וקיימת הערכה לתרומה שלו במאבק על הפלייאוף. אם יעזוב לבסוף, פ"ת בכל אופן על פי ההערכות, לא צפויה לצרף שחקן זר נוסף.

