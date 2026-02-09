גאוף בדוחא: "אנקת גבהים זה ספר רעיל"

דוחא, קטאר – קוקו גאוף, המדורגת רביעית בטורניר, הגיעה למסיבת העיתונאים לקראת פתיחת משחקיה בטורניר קטאר טוטאל-אנרג'יס (Qatar TotalEnergies Open), אך השיחה עם התקשורת גלשה במהרה לנושאים שחורגים בהרבה מעולם הטניס המקצועני.

בין אימון לאימון, גאוף מצאה זמן לעסוק בתרבות פופולרית ואף בביקורת ספרותית מפתיעה. הטניסאית הצעירה שיתפה כי סיימה לאחרונה לקרוא את הקלאסיקה "אנקת גבהים" (Wuthering Heights) מאת אמילי ברונטה, שנכתבה בשנת 1847. גאוף החליטה לקרוא את הספר כהכנה לסרט החדש המתוכנן לצאת בכיכובם של מרגו רובי וג'ייקוב אלורדי, אך יצאה מהקריאה עם תובנות נוקבות.

"אני סקרנית מאוד לראות איך יעשו את הסרט, כי ראיתי שמשווקים אותו כסיפור האהבה הגדול ביותר בכל הזמנים", אמרה גאוף לעיתונאים בדוחא. "אחרי שקראתי את הספר, זה ממש לא סיפור אהבה גדול. אני מרגישה שזה הולך להיות הפרשנות של הבמאי, כי בספר עצמו יש המון רעילות (Toxic) והתעללות".

למרות הביקורת על העלילה, גאוף ציינה כי הניסיון לקרוא אנגלית מהמאה ה-19 היה מאתגר וחיובי עבורה: "מעולם לא קראתי ספר מהמאה ה-19 לפני כן, אז נאלצתי לקרוא מחדש כמה עמודים לפעמים כדי להבין את האנגלית. אבל אני חושבת שזה היה טוב, ואעשה זאת שוב כדי לאתגר את עצמי".

מעבר לספרות, גאוף התייחסה גם לאירועי הספורט הגדולים בעולם המתרחשים במקביל לטורניר. לקראת הסופרבול שייערך בין סיאטל סיהוקס לניו אינגלנד פטריוטס, גאוף בחרה צד מסיבות אישיות: "החבר של חברה שלי משחק בסיהוקס, אז אני בעדם אך ורק בגללה".

עם זאת, האמריקאית הודתה כי העניין האמיתי שלה במשחק הוא במופע המחצית. "אני מתרגשת לראות את באד באני מופיע. הלוואי שקארדי בי תצטרף אליו", אמרה גאוף, והוסיפה כי בשל הפרשי השעות בקטאר, היא ככל הנראה תישן בזמן המשחק ותצפה במופע בבוקר שלמחרת. בנוסף, היא ציינה כי היא עוקבת אחר אולימפיאדת החורף, בדגש על תחרויות ההחלקה האמנותית והסקי.

בגזרת הטניס, גאוף מגיעה לדוחא לאחר שהגיעה לרבע הגמר באליפות אוסטרליה הפתוחה. היא תתחרה השבוע גם בטורניר היחידות וגם בטורניר הזוגות, שם תשתף פעולה עם ויקטוריה אמבוקו. במשחקה הראשון ביחידות היא תפגוש את המנצחת במפגש בין אליזבתה קוצ'יארטו לאלזה ג'קמו, במטרה ברורה לשפר את הישגיה מהשנה שעברה, אז הודחה בשלב מוקדם בטורנירים במזרח התיכון.