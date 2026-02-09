יום שני, 09.02.2026 שעה 01:04
ספורט אחר  >> טניס

גאוף בדוחא: "אנקת גבהים זה ספר רעיל"

הטניסאית האמריקאית מתכוננת לטורניר בקטאר, מבקרת את הקלאסיקה הספרותית ("לא סיפור אהבה") ומחכה למופע המחצית של באד באני בסופרבול.

|
איגה שוויונטק מדברת במסיבת עיתונאים. (אימאגו)
איגה שוויונטק מדברת במסיבת עיתונאים. (אימאגו)

דוחא, קטאר – קוקו גאוף, המדורגת רביעית בטורניר, הגיעה למסיבת העיתונאים לקראת פתיחת משחקיה בטורניר קטאר טוטאל-אנרג'יס (Qatar TotalEnergies Open), אך השיחה עם התקשורת גלשה במהרה לנושאים שחורגים בהרבה מעולם הטניס המקצועני.

בין אימון לאימון, גאוף מצאה זמן לעסוק בתרבות פופולרית ואף בביקורת ספרותית מפתיעה. הטניסאית הצעירה שיתפה כי סיימה לאחרונה לקרוא את הקלאסיקה "אנקת גבהים" (Wuthering Heights) מאת אמילי ברונטה, שנכתבה בשנת 1847. גאוף החליטה לקרוא את הספר כהכנה לסרט החדש המתוכנן לצאת בכיכובם של מרגו רובי וג'ייקוב אלורדי, אך יצאה מהקריאה עם תובנות נוקבות.

איגה שוויונטק מופיעה בפני התקשורת. (אימאגו)איגה שוויונטק מופיעה בפני התקשורת. (אימאגו)

"אני סקרנית מאוד לראות איך יעשו את הסרט, כי ראיתי שמשווקים אותו כסיפור האהבה הגדול ביותר בכל הזמנים", אמרה גאוף לעיתונאים בדוחא. "אחרי שקראתי את הספר, זה ממש לא סיפור אהבה גדול. אני מרגישה שזה הולך להיות הפרשנות של הבמאי, כי בספר עצמו יש המון רעילות (Toxic) והתעללות".

למרות הביקורת על העלילה, גאוף ציינה כי הניסיון לקרוא אנגלית מהמאה ה-19 היה מאתגר וחיובי עבורה: "מעולם לא קראתי ספר מהמאה ה-19 לפני כן, אז נאלצתי לקרוא מחדש כמה עמודים לפעמים כדי להבין את האנגלית. אבל אני חושבת שזה היה טוב, ואעשה זאת שוב כדי לאתגר את עצמי".

מעבר לספרות, גאוף התייחסה גם לאירועי הספורט הגדולים בעולם המתרחשים במקביל לטורניר. לקראת הסופרבול שייערך בין סיאטל סיהוקס לניו אינגלנד פטריוטס, גאוף בחרה צד מסיבות אישיות: "החבר של חברה שלי משחק בסיהוקס, אז אני בעדם אך ורק בגללה".

עם זאת, האמריקאית הודתה כי העניין האמיתי שלה במשחק הוא במופע המחצית. "אני מתרגשת לראות את באד באני מופיע. הלוואי שקארדי בי תצטרף אליו", אמרה גאוף, והוסיפה כי בשל הפרשי השעות בקטאר, היא ככל הנראה תישן בזמן המשחק ותצפה במופע בבוקר שלמחרת. בנוסף, היא ציינה כי היא עוקבת אחר אולימפיאדת החורף, בדגש על תחרויות ההחלקה האמנותית והסקי.

דריה אברמוביץ' צופה בשידור חי במחשב נייד במסיבת עיתונאים. (אימאגו)דריה אברמוביץ' צופה בשידור חי במחשב נייד במסיבת עיתונאים. (אימאגו)

בגזרת הטניס, גאוף מגיעה לדוחא לאחר שהגיעה לרבע הגמר באליפות אוסטרליה הפתוחה. היא תתחרה השבוע גם בטורניר היחידות וגם בטורניר הזוגות, שם תשתף פעולה עם ויקטוריה אמבוקו. במשחקה הראשון ביחידות היא תפגוש את המנצחת במפגש בין אליזבתה קוצ'יארטו לאלזה ג'קמו, במטרה ברורה לשפר את הישגיה מהשנה שעברה, אז הודחה בשלב מוקדם בטורנירים במזרח התיכון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */