ליגה צרפתית 25-26
5116-4821פאריס סן-ז'רמן1
4917-3721לאנס2
4220-3421ליון3
3927-4621מארסיי4
3330-3421ליל5
3134-3121ראן6
3027-3421שטרסבורג7
3024-3121טולוז8
2925-2221אנז'ה9
2833-3221מונאקו10
2833-2721לוריין11
2633-2821ברסט12
2326-1821לה האבר13
2338-2721ניס14
2234-2621פ.צ. פאריס15
1429-1421אוקזר16
1437-1921נאנט17
1346-2121מץ18

חד וחלק: 0:5 גדול לפ.ס.ז' על מארסיי

חגיגה של אלופת אירופה, שפירקה את החבורה של דה זרבי ללא רחמים וחזרה לפסגת הטבלה. דמבלה כיכב עם צמד, קווארצחליה, מדינה (עצמי) וקאנג אין השלימו

|
שחקני פאריס סן ז'רמן חוגגים (רויטרס)
שחקני פאריס סן ז'רמן חוגגים (רויטרס)

המחזור ה-21 בליגה הצרפתית סיפק לנו את אחד מהמשחקים הגדולים שיש לליגה הזו להציע, כאשר פאריס סן ז’רמן אירחה את מארסיי. הקבוצה מעיר האורות לא ריחמה על יריבתה, פירקה אותה 0:5 וחזרה לפסגת הטבלה.

החגיגה התחילה בדקה ה-12, אז זוכה כדור הזהב אוסמן דמבלה כבש את הראשון של הפריסאים, והוא השלים צמד 25 דקות מאוחר יותר כדי לקבוע 0:2 במחצית. 

החבורה של לואיס אנריקה לא הורידה רגל מהגז, כאשר חוויצ’ה קווארצחליה, גדול עצמי של מדינה ועוד שער של לי קאנג אין השלימו חמישייה מהדהדת לרשת של דה זרבי וחניכיו, שנראו פשוט חסרי אונים מול המחץ של הקבוצה מבירת צרפת.

