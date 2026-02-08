הניקס גברו על בוסטון בקרב הצמרת של המזרח

ליגת ה-NBA ממשיכה בשיא כוחה, והערב (שבת) זימן לנו מפגש צמרת בצידה המזרחי של הליגה, כאשר ניו יורק ניקס התארחה בבוסטון אצל הסלטיקס. בסיומו של המשחק, החבורה מהתפוח הגדול הביסה 89:111 את יריבתה.

למעשה, המנצחת שלטה במשחק לאורך רובו, כאשר מלבד הרבע השני היא ניצחה בכל אחד מהרבעים והייתה נוכחת על הפרקט. ג’יילן ברונסון הוביל את החבורה מניו יורק עם 31 נקודות ו-8 אסיסטים, כאשר הצטרפו אליו עוד חמישה שחקנים בספרות כפולות.

מנגד, מי שבלט הוא ג’יילן אחר, בראון, שקלע 26 נק’ שלא הספיקו, והסלטיקס הפסידו לראשונה לאחר חמישה ניצחונות רצופים.